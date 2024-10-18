Номера моделей соответствующих устройств уже появились в базе данных IMEI

Прошло не так уж и мало времени с тех пор, как первые подробности о POCO M7 Pro 5G просочились в сеть. С тех пор Xiaomi запустила серию Redmi Note 14, которая в настоящее время включает Redmi Note 14 5G, Redmi Note 14 Pro 5G и Redmi Note 14 Pro Plus 5G. Однако теперь есть доказательства того, что компания может вскоре выпустить Redmi Note 14 Pro 4G, к которому, вероятно, также присоединится и Redmi Note 14 4G.

Теперь портал Gizmochina раскопал информацию о двух еще более дешевых вариантах, которые будут находиться в линейках POCO и Redmi. В частности, веб-сайт нашел несколько ссылок в базах данных IMEI на POCO M7 4G и Redmi 14 4G, доказательства чего приведены ниже. Как обычно, данные IMEI не раскрывают подробности об обоих устройствах.

Вместо этого они связывают номера моделей с розничными названиями. Redmi 14 4G и POCO M7 4G в конечном итоге должны выйти со следующими номерами моделей:

POCO M7 4G:

25028PC03G, 25028PC03I, 25028PC03Y

Redmi 14 4G:

25028RN03A, 25028RN03L, 25028RN03I, 25028RN03Y

По данным Gizmochina, буква «A» в номере 25028RN03A обозначает версию POCO M7 4G без технологии NFC. В свою очередь буква «Y» должна относиться к глобальной версии с NFC. Стоит обратить внимание, что это не обязательно окончательный список из POCO M7 4G и Redmi 14 4G. В любом случае, все варианты должны быть официально представлены в феврале 2025 года, и, как предполагает Gizmochina, поступить в продажу во втором квартале 2025 года, чтобы заменить как существующие POCO M6 4G и Redmi 13 4G. К сожалению, спецификации обоих устройств пока остаются неизвестными, хотя их номера моделей предполагают, что они будут использовать одно и то же базовое устройство.