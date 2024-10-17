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Samsung представила чипы GDDR7 DRAM емкостью 24 ГБ
Компания стала первой, представившей чипы GDDR7 с таким обемом и скоростью до 40 Гбит/с

 Samsung сообщила, что создала первый в мире чип памяти GDDR7 объемом 24 ГБ, предназначенный для высокопроизводительных графических процессоров. Этот новый чип памяти не только самый большой по емкости, но и самый быстрый в отрасли. Ожидается, что он будет использоваться в топовых графических картах в следующем году, обеспечивая значительные улучшения как производительности, так и энергоэффективности. Компания также первой завершила разработку чипов GDDR7, что стало крупным достижением в отрасли.

 Samsung представила этот чип памяти GDDR7 объемом 24 ГБ, который может похвастаться самой высокой скоростью и емкостью хранения среди себе подобных. Благодаря технологии, называемой амплитудно-импульсной модуляцией (PAM3), он может достигать скорости передачи данных до 40 Гбит/с. Это на 25% больше, чем у предыдущего поколения чипов GDDR. В определенных условиях он может достигать скорости даже 42,5 Гбит/с.

 Этот чип памяти создан с использованием передового 10-нм производственного процесса Samsung 5-го поколения. Несмотря на большую плотность памяти (на 50% больше), размер чипа остался таким же, как и у более ранних версий. Samsung также сделал этот чип более энергоэффективным, снизив потребление энергии на 30% за счет таких умных дизайнерских решений, как управление тактовой частотой и система двойного VDD. Чтобы еще больше снизить потери энергии, Samsung применил методы стробирования питания, которые помогают контролировать утечку энергии.

 GDDR7 DRAM от Samsung предназначена для требовательных приложений, таких как искусственный интеллект (ИИ), крупные центры обработки данных и тяжелые задачи обработки графики. Также можно ожидать, что этот чип появится в будущих игровых консолях, персональных компьютерах и даже в современных автомобилях с интеллектуальным управлением.

 Samsung планирует провести валидацию (официальное тестирование и одобрение) этого чипа памяти GDDR7 в конце текущего года. После одобрения чип, как ожидается, будет отправлен основным клиентам, таким как AMD и Nvidia, в начале 2025 года. Эти компании, вероятно, будут использовать чипы памяти в своих графических процессорах следующего поколения.

 YongCheol Bae, являющийся исполнительным вице-президентом по планированию продукции памяти в Samsung Electronics, заявил, что после выпуска первого в мире чипа GDDR7 емкостью 16 Гбит в прошлом году Samsung укрепила свое лидерство в отрасли графической памяти. Он добавил, что компания планирует продолжать поставлять передовые продукты памяти для удовлетворения растущего спроса со стороны рынков, особенно рынка искусственного интеллекта.

#samsung #память #gddr6 #gddr7 #gddr7 dram #память gddr7
Источник: gizmochina.com
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