Серия Vivo X200 официально запущена в Китае и представляет собой самые первые смартфоны с Dimensity 9400, чипом MediaTek следующего поколения

Vivo официально представила смартфоны серии X200 в Китае. В линейку вошли три смартфона: две модели Pro и один стандартный телефон. Интересно, что впервые компания представила в своей флагманской серии модель Mini, при чем относящуюся к варианту Pro.

Несмотря на более низкую цену, чем у других, обычный X200 поставляется с флагманскими характеристиками, изюминкой которых является чипсет Dimensity 9400. Это первый мобильный чипсет MediaTek на основе 3-нм техпроцесса и второй флагманский процессор без ядер эффективности. Согласно последним сообщениям, чип может показывать хорошие результаты в синтетических тестах, что также должно привести к лучшей производительности в реальных приложениях, чем у предшественника.

Помимо чипсета, Vivo X200 имеет тройную камеру на задней панели, все из которых получили датчики на 50 МП. Все они имеют оптику Zeiss, но X200 Pro получил ещё перископический телеобъектив разрешением 200 МП, который есть у Vivo X100 Ultra.

Vivo X200 Pro также получил тот же чип обработки изображений Vivo V3+, что и X100 Ultra. Его основная камера — Sony LYT-818 с объективом f/1.57 и размером сенсора 1/1.28 дюйма. На бумаге это хуже 1-дюймового основного сенсора X100 Ultra, но Vivo утверждает, что камера может конкурировать с более крупными сенсорами по качеству фото и видео.

На передней панели стандартный X200 имеет 6,67-дюймовый дисплей, в то время как X200 Pro имеет 6,78-дюймовый экран LTPO. Оба дисплея имеют переменную частоту обновления до 120 Гц, максимальную яркость до 4500 нит и поддержку HDR10+. На передней панели обоих смартфонов также имеется 32-мегапиксельная селфи-камера с диафрагмой f/2.0.

Vivo X200 стоит от 4299 юаней (около 604 долларов США), а максимальная конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища стоит 5499 юаней (около 772 долларов США). Что касается X200 Pro, то он стоит от 5299 юаней (около 744 долларов США), а топовая конфигурация с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища стоит 6499 юаней (около 913 долларов США).

Vivo пока не предоставила подробную информацию о мировых ценах и доступности, но серия X100 была запущена на мировом рынке сразу после своего китайского дебюта. Таким образом, линейка X200 может также вскоре выйти за пределы Китая.