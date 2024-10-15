Характеристики Redmi Note 14 Pro 4G раскрыты в базе данных FCC.

Бренд Redmi выпустил смартфоны Note 14 Pro и Note 14 Pro+ 5G в конце прошлого месяца. Однако компания также работает над версиями устройств с поддержкой сетей 4G, которые, скорее всего, будут использовать другие чипсеты и продаваться по более доступной цене. Согласно последним новостям, версия Redmi Note 14 Pro 4G появилась в базе данных FCC под номером модели 24116RACCG, что раскрывает некоторые подробности об устройстве.

Во-первых, телефон будет предлагать 6,67-дюймовый POLED-дисплей с разрешением FullHD+ (1080x2400 пикселей). Стоит отметить, что версия 5G предлагает 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с немного более высоким разрешением 1,5K (1220x2712 пикселей).

В списке также подтверждается, что телефон будет поставляться в четырех различных конфигурациях системы хранения и оперативной памяти: 8 ГБ/128 ГБ, 8 ГБ/256 ГБ, 12 ГБ/256 ГБ, а также 12 ГБ/512 ГБ.

За автономность устройства будет отвечать аккумуляторная батарея емкостью 5500 мАч, такой же, как и у варианта 5G. Учитывая, что телефон оснащен немного менее производительным чипсетом, который также потребляет меньше энергии, новинка может даже превзойти свой аналог 5G по времени автономной работы, особенно учитывая более низкое разрешение дисплея. Данные FCC также предполагают, что дата запуска устройства стремительно приближается, и телефон уже появился в базе данных IMEI.

Предшественник, Redmi Note 13 Pro 4G, был выпущен в январе этого года с аккумулятором емкостью 5000 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт и основной камерой на 200 МП.

Тем не менее Redmi перешла на более практичный основной датчик разрешением 50 МП в этом году в версии 5G и вероятно, сделает то же самое с версией 4G.

Согласно предыдущему сообщению, телефон может получить чипсет от компании MediaTek, хотя точная модель данной однокристальной системы пока не разглашается. Напомню, что существующий сейчас Redmi Note 13 Pro 4G оснащен чипсетом MediaTek Helio G99 Ultra, а Note 14 Pro 5G этого года работает на MediaTek Dimensity 7300 Ultra.