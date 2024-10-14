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Android 16 получит приложение Terminal для создания виртуальной машины Linux
Приложение Terminal позволит установить виртуальную машину Linux с полным графическим интерфейсом и ускорением GPU, а также другие функции системного администратора, включая изменение размера диска, переадресацию портов и восстановление разделов.

 Пользователи Chromebook уже давно имеют возможность устанавливать виртуальную машину Linux (VM) для дополнительной функциональности. Скоро пользователи Android также попробует на вкус Linux, если судить по недавним записям в Android Open Source Project (AOSP).

 Android Runtime (ART) основан на ядре Linux, но теперь Google планирует предоставить разработчикам и опытным пользователям особые возможности для запуска полноценного рабочего стола Linux. Это похоже на проект Ferrochrome, который Google продемонстрировала несколько месяцев назад, позволявший запускать Chrome OS на телефонах Pixel.

 Это стало возможным благодаря Android Virtualization Framework (AVF), впервые представленной в Android 13. В Android 15 AVF получает возможность запускать операционные системы с графическим интерфейсом в виртуальной машине с ускорением графическим процессором.

 Но теперь можно увидеть некоторые реальные преимущества нового функционала. По словам Мишаала Рахмана, пишущего для Android Authority, Google работает над приложением Terminal для Android. Рахман указывает на новые исправления ferrochrome-dev-option, которые были отправлены в AOSP, добавляющие переключатель «Linux terminal» в параметры разработчика.

 Приложения эмулятора Terminal, которые предоставляют среду Linux, уже давно находятся в Play Store, но реализация Google будет интегрировать его непосредственно в Android. Новое приложение Terminal позволит запускать полный дистрибутив Linux на виртуальной машине и взаимодействовать с ней через локальный IP-адрес для передачи команд Linux с хоста Android.

 В настоящее время приложение Terminal требует, чтобы пользователь вручную подготовил образ Debian и создал файл vm_config.json. Однако Рахман ожидает, что новая версия значительно упростит работу пользователей, включив приложение LinuxInstaller, делающее всё автоматически.

 Google, по-видимому, также планирует превратить приложение Terminal в полнофункциональное, добавив такие функции, как возможность изменения размера дисков, переадресация портов и восстановление разделов. AVF также будет наделен дополнительными функциями, такими как резервное копирование и восстановление моментальных снимков, вложенная виртуализация и поддержка устройств x86_64.

 Большинству пользователей может не понадобиться возиться с Terminal на своих смартфонах, но разработчики могут извлечь выгоду из доступа к определенным инструментам командной строки на лету. Возможно, наконец-то станет возможным запустить Windows на ARM практически нативно, прямо на телефоне.

 Рахман ожидает, что новое приложение Terminal с поддержкой Linux потенциально появится в ОС Android 16 в следующем году. На данный момент неясно, появится ли эта функция в сборках различных производителей смартфонов, но, по крайней мере, можно ожидать, что устройства Pixel получат такую поддержку.

#google #android #linux #android 16
Источник: notebookcheck.net
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