Использование Blackwell Ultra B300 сокета упростит обслуживание, модернизацию и стоимость производства

Текущие высокопроизводительные чипы для центров обработки данных от NVIDIA используют дизайн OAM, который является встроенным решением. В этом дизайне чипы графического процессора припаиваются к серверной материнской плате, такой как GB200, где пользователи найдут как процессоры Grace, так и графические процессоры Blackwell на одной плате.

Однако это может быть последняя серия со встроенным дизайном, поскольку несколько сообщений предполагают, что NVIDIA может перейти на другой дизайн с графическими процессорами Blackwell B300 для серверов GB300. Согласно MoneyDJ и Economic Daily News, графические процессоры B300 могут иметь дизайн на основе сокета, что позволит пользователям устанавливать или удалять графические процессоры с материнских плат.

Сообщается, что такой подход с сокетом для графических процессоров Blackwell B300 от NVIDIA упрощает производственный процесс для компании и может принести пользу партнерам, особенно тайваньским Foxconn и LOTES, которые производят компоненты межсоединений и сокеты. Текущие графические процессоры Blackwell припаиваются непосредственно к материнской плате, а с переходом на конструкцию с сокетом графические процессоры B300 можно будет извлекать из материнской платы так же, как и центральные процессоры.

С этим переходом будет несколько преимуществ, включая улучшенную производительность и гибкое производство, поскольку графический процессор не придется припаивать к сокету, и NVIDIA не придется полагаться на технологию поверхностного монтажа. Более того, этот процесс упростит сборку и послепродажное обслуживание, поскольку в случае проблем, связанных с графическим процессором, не придется заменять всю материнскую плату.

Таким образом можно сократить общее время простоя при замене графических процессоров, а компании будут предлагать своим клиентам более надежные серверы. Однако ожидается, что новый дизайн сокета приведет к некоторому снижению производительности, поскольку это повлечет небольшое увеличение задержек. Тем не менее если обслуживание, скорость обновления и некоторые другие параметры получат улучшение, компромисс будет стоить перехода на новый дизайн.

Еще одним важным изменением в B300 является использование FP4 (Floating Point 4), что способствует улучшению логического вывода, служащего важнейшим аспектом вычислений ИИ.

Между тем, ожидается, что B300 Blackwell Ultra значительно повысит свою производительность, но, что удивительно, он не будет первым, кто будет использовать дизайн на основе сокета, поскольку AMD уже представила этот дизайн с чипами MI300A, выпущенными в прошлом году.