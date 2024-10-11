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Процессор Ryzen 7 9800X3D получит частоту 5,2 ГГц на всех ядрах
Ожидается, что новый AMD Ryzen 7 9800X3D выйдет уже в начале следующего месяца

 Как известно, в этом году оба главных производителя процессоров для потребительского рынка: AMD и Intel представили свои новые линейки - Ryzen 9000 и Core Ultra 200S соответственно, которые были восприняты весьма неоднозначно игроками. Хотя обе линейки принесли определенные улучшения, но эти самые улучшения практически не повлияли на производительность в играх, показав мизерный прирост FPS. Однако у компании AMD есть козырь в рукаве.

 В сети появилась информация, что AMD готовит процессор Ryzen 7 9800X3D с поддержкой технологии 3D V-Cache, выход которого запланирован на 25 октября, а в рознице он появится в первую неделю ноября. Это означает, что новый Ryzen 7 9800X3D станет секретным оружием, которое AMD выкатит после 25 октября, когда будут опубликованы обзоры процессоров Intel Arrow Lake. Кроме того, по слухам, AMD выпустит высокопроизводительный Ryzen 9 9950X3D в следующем году, официальный анонс которого ожидается в январе, а поступление в продажу через несколько месяцев. Ниже представлен примерный график выпуска ожидаемых геймерами процессоров.

Core Ultra 200S: розничный запуск 24 октября 2024 года;

Ryzen 7 9800X3D: анонс 25 октября 2024 года;

Ryzen 7 9800X3D: розничный запуск в 1-ю неделю ноября 2024 года;

Ryzen 9 9950X3D: анонс в начале января 2025 года;

Ryzen 9 9950X3D: розничный запуск в конце первого квартала 2025 года.

 На Bilibili также опубликовано видео, на котором показан предполагаемый AMD Ryzen 7 9800X3D, работающий в Cinebench R24. Процессор четко определяется как 8-ядерный, а также указаны тактовые частоты. Следует отметить, что это вполне может быть инженерный образец, поэтому окончательные характеристики могут отличаться.

 Что касается ожиданий от процессора AMD Ryzen 7 9800X3D, то предполагается наличие 8 ядер, 16 потоков, 32 МБ кэша L3 и дополнительные 64 МБ SRAM, что в общей сложности составит 96 МБ кэша L3 и 8 МБ кэша L2. Также предполагается, что процессор имеет базовую тактовую частоту 4,7 ГГц и тактовую частоту всех ядер до 5,2 ГГц.

 С точки зрения тактовой частоты процессор AMD Ryzen 7 9800X3D, по всей видимости, опережает модель Ryzen 7 9700X. Эти тактовые частоты также будут означать значительное улучшение по сравнению с Ryzen 7 7800X3D, который имеет базовую тактовую частоту 4,2 ГГц и тактовую частоту в режиме ускорения до 5 ГГц.

 Ryzen 9 9800X3D будет предлагать на 12% более высокую базовую тактовую частоту по сравнению с Ryzen 7 7800X3D, в то время как его многоядерное ускорение превзойдет одноядерное у Ryzen 7 7800X3D на 4%. Если одноядерное ускорение Ryzen 7 9800X3D приблизится или сравняется с Ryzen 7 9700X, то будет значительным повышением тактовой частоты по сравнению с предыдущим поколением чипов с 3D V-Cache. 

 AMD заявила, что у неё есть несколько новых интересных технологий, запланированных для будущих процессоров Ryzen 9000X3D, и поддержка разгона всех ядер будет одной из тех новых вещей, которые могут объяснить более высокую производительность.

 Поскольку Intel заявила, что её процессоры Core Ultra 200S Arrow Lake будут примерно на 5% отставать от предложений Ryzen 7000X3D, следующее поколение Ryzen 9000X3D определенно будет предлагать двузначный диапазон прироста, делая их серьезными игровыми моделями. Остается узнать прирост эффективности новинок и цены, по которым они будут продаваться.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 9000 #ryzen 9000x3d #amd 3d v-cache #ryzen 9 9800x3d
Источник: wccftech.com
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Почему сегодня не рекомендуется покупать процессоры Intel, а AMD предлагает лучший выбор на рынке
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ОЙ))))))))
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22:38
Лучше Соньку новую взять, там же не т АМД))))
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Ожидать от TSMC большего не стоит. Важно посмотреть на процессоры изготовленные самим Intel с тех процессом Intel 18A. Только в этом случае возможны значительные улучшения относительно AMD.
Core Ultra 9 285K медленнее Core i9-14900K при меньшем TDP и уступает Ryzen 9 9950X в ряде игр
PanzerK
22:29
Угу, особенно в 3DMark'06 или Street Fighter IV... и всё это под Windows 7... Ах да... она же их не запустит...
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