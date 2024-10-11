Первая материнская плата Intel Z890 с разъемом BFT 3.0 оснащена бескабельным подключением графического процессора мощностью до 600 Вт

DIY-APE является человеком, стоящим за ростом популярности дизайна разъемов на задней стороне материнских плат, и многие компании сотрудничают с ним при создании своих проектов. Похоже, что APE представила свою первую плату с новым дизайном, добавив еще больше функций и возможностей расширения.

Плата, представленная APE, является безымянной моделью компании Colorful на базе флагманского чипсета Intel Z890. Она оснащена одним слотом PCIe 5.0 x16 и одним слотом PCIe 5.0 x4. В этой конструкции присутствуют четыре слота для оперативной памяти DDR5 DIMM, по крайней мере три слота M.2 для твердотельных накопителей и разъем M.2 WIFI. На передней панели отсутствуют два 4-контактных разъема EPS для питания центрального процессора. Это первый дизайн, в котором эти разъемы перемещены на другую сторону, рядом с 24-контактным разъемом.

Таким образом все разъемы USB, вентиляторов, SATA и питания теперь расположены на обратной стороне платы. Однако есть один дополнительный разъем, который должен привлечь внимание энтузиастов графических процессоров, а именно разъем ASUS GCHPWR, также известный как разъем ASUS custom 600W GPU. Благодаря этой конструкции видеокарте не требуется кабель питания, поскольку все питание подается через этот разъем материнской платы. Это освобождает пространство в корпусе компьютера, делает более простой прокладку кабелей, улучшая поток воздуха, но он поставляется с очень ограниченным количеством совместимых видеокарт.

Учитывая, что это плата от Colorful, то можно предположить, что Colorful — один из крупнейших производителей видеокарт в Китае, наряду с ASUS, планируют запуск такой конструкции. Разъем ASUS не является фирменным и может использоваться другими компаниями.