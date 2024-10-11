Новинка представлена в двух вариантах, один из которых имеет тепловизор

Компания Ulefone, хоть и не относящаяся к производителям электроники первого эшелона, но являющаяся признанным лидером в производстве защищенных устройств, выпустила свою последнюю инновацию — планшет Armor Pad 4 Ultra, который доступен для покупки по сниженным ценам. Благодаря передовым функциям, включая поддержку сетей 5G и тепловизор, это устройство готово произвести революцию на рынке защищенных планшетов. Armor Pad 4 Ultra разработан для профессионалов, работающих в суровых условиях, и обеспечивает как долговечность, так и высочайшую производительность.

Планшет Armor Pad 4 Ultra выпускается в двух версиях:

Armor Pad 4 Ultra - стандартная версия с поддержкой сетей 5G для различных отраслей и приложений;

Armor Pad 4 Ultra Thermal Version - версия с тепловизионной камерой ThermoVue, делающей её первым в мире подобным защищенным планшетом с поддержкой 5G.

Тепловизионная версия особенно важна для профессионалов, которым требуется точное инфракрасное изображение, например, в строительстве, энергетике и секторе обслуживания оборудования.

Одной из выдающихся особенностей Armor Pad 4 Ultra Thermal Version является его тепловизионный датчик ThermoVue, который обеспечивает высокое разрешение изображения. Эта передовая технология позволяет пользователям обнаруживать утечки, определять температурные отклонения и отслеживать изменения температуры. Усовершенствованный датчик оказывает неоценимую помощь в промышленных приложениях, где контроль температуры имеет решающее значение.

Armor Pad 4 Ultra имеет симметричную цельную конструкцию, которая соответствует военным стандартам IP68/IP69K и MIL-STD-810H. Эти сертификаты гарантируют устойчивость планшета к пыли, воде, ударам и падениям.

В дополнение к своей прочной конструкции Armor Pad 4 Ultra поставляется с универсальным светодиодным фонарем, который можно использовать как налобный фонарь или переносной фонарь для кемпинга, что обеспечивает удобство для любителей активного отдыха и профессионалов, работающих в условиях слабого освещения.

Сердцем планшета является однокристальная система начального среднего уровня MediaTek Dimensity 6300, обеспечивающая быстрое и надежное подключение к сетям 5G. Благодаря ОЗУ объемом до 16 ГБ и накопителю на 256 ГБ пользователи могут надеяться на бесперебойную и плавную работу, независимо от того, используют ли они большие файлы или обмениваются данными в режиме реального времени. Планшет также оснащен аккумулятором емкостью 11800 мАч, который поддерживает быструю проводную и беспроводную зарядку, что гарантирует работу устройства в течение всего дня.

Планшет также может похвастаться наличием 10,36-дюймового дисплея разрешением 2K, обеспечивающим отличный визуальный опыт, а Android 14 гарантирует поддержку новейших функций ОС, а также интуитивно понятный и удобный интерфейс.

Серия Ulefone Armor Pad 4 Ultra доступна для покупки в магазине Ulefone на AliExpress. Благодаря прочной конструкции и расширенным функциям этот прочный планшет станет лучшим выбором для профессионалов, которым нужна производительность и долговечность в одном корпусе.