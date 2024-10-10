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goldas
AMD выпустила процессоры EPYC 9005 Turin на базе Zen 5/5c
Пока для покупки доступны две модели: EPYC 9965 и EPYC 9755 со 192 и 128 ядрами соответственно

 На мероприятии Advancing AI Лиза Су не только отмечает свою 10-ю годовщину на посту генерального директора и президента AMD, но и представляет совершенно новое оборудование.  Ожидается, что серия процессоров Ryzen AI PRO 300 для малого бизнеса скоро появится на рынке, в то время как более крупные компании, особенно те, которые планируют строить центры обработки данных, могут быть заинтересованы в новой серии серверных чипов EPYC 9005.

 Процессоры AMD EPYC 5-го поколения под кодовым названием «Turin» производятся с использованием 3 нм и 4 нм технологических норм компании TSMC. Они предлагают тактовую частоту до 5,0 ГГц и до 192 ядер. AMD подтвердила, что новая серия обеспечивает прирост IPC на 17% по сравнению с предыдущей серией «Genoa».

 Цифра 5 в названии явно указывает на архитектуру Zen5, и пока доступны две версии процессоров: 128-ядерная модель с классическими ядрами Zen5 и 192-ядерная версия с более плотными ядрами Zen5c. Оба чипа EPYC 9005 используют сокет SP5 и будут совместимы с существующими платформами Zen4/Genoa.

 Флагманский процессор Turin, EPYC 9965, предлагает 192 ядра Zen5c и максимальную тактовую частоту 3,7 ГГц. Это один из двух чипов в линейке Turin с TDP 500 Вт.

 Что касается цены, то AMD просит за этот процессор 14 813 долларов. Наибольшее количество классических ядер Zen5 получит процессор EPYC 9755, который имеет, как говорилось выше 128 ядер, тактовую частоту до 4,1 ГГц в разгоне и TDP 500 Вт. Этот процессор будет продаваться по цене 12984 доллара.

 Самым доступным процессором является EPYC 9015 с 8 ядрами Zen5, частотой в разгоне 4,1 ГГц и всего 125 Вт TDP. Он будет продаваться по цене 527 долларов.

 AMD также отметила, что доля рынка процессоров EPYC постепенно увеличивается и в настоящее время составляет 34 процента. Согласно заявлению компании, в настоящее время он присутствует в более чем 350 OEM-платформах и 950 облачных средах.

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Источник: videocardz.com
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AMD представила процессоры Ryzen AI Pro 300 на архитектуре Zen 5
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