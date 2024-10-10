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Xiaomi может выпустить планшет Pad 7 Ultra в начале 2025 года
Новые сообщения от инсайдеров предполагают появление трех моделей в линейке Pad 7, а также производительного планшета под брендом Redmi

 Планшеты серии Pad 6 от Xiaomi уже заждались выхода своих приемников, и, по словам Smart Pikachu, линейка Pad 7 будет запущена в начале следующего года. Инсайдер с Weibo добавляет, что компания также ведет работу над производительным планшетом Redmi, который может быть запущен примерно в те же сроки.

 В своем недавнем сообщении Digital Chat Station предполагает, что разрабатывается игровой планшет Redmi, вероятно, являющимся тем же планшетом, о котором сообщает Smart Pikachu. Хотя никто из инсайдеров Weibo не пролил свет на возможные характеристики, предполагается, что модель Redmi будет оснащена чипсетом Snapdragon 8s Gen 3, что сделает планшет производительнее, недавно выпущенного Pad Pro.

 Что касается серии Xiaomi Pad 7, то Digital Chat Station подтвердил номера моделей двух планшетов. Инсайдер также сообщил, что ни одно из двух устройств не будет сильно отличаться по своим возможностям и характеристикам на рынке по сравнению с Pad 6S Pro. Напомню, что Xiaomi Pad 6S Pro работает на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2, который после ближайшего выхода Snapdragon 8 Gen 4 будет уже отставать от современников на два поколения.

 Однако Digital Chat Station добавил, что Xiaomi со временем предложит полностью обновленные модели, и потенциальный Xiaomi Pad 7S Pro, возможно, будет одной из них. Еще одна вещь, которую следует отметить, заключается в том, что компания не предлагала ранее планшет с названием Ultra. Так что, согласно сообщению Smart Pikachu, вполне вероятно, что в предстоящей серии будет три планшета.

 Среди этих предполагаемых планшетов топовая модель может получить процессор Snapdragon следующего поколения, который, по слухам, будет называться не Snapdragon 8 Gen 4, а Snapdragon 8 Extreme Edition. В любом случае, вся информация в данной новости основана на утечках и предположениях, к которым стоит относиться с долей недоверия до выхода официальных сообщений производителя.

#xiaomi #планшеты #redmi #планшеты xiaomi #xiaomi pad 6 #xiaomi pad 7 #xiaomi pad 7 ultra
Источник: notebookcheck.net
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