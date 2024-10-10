Новая профессиональная карта основана на графическом процессоре Navi 32 и предназначена для облака Azure от Microsoft

В последнее время AMD не может похвастаться успехами в сфере потребительских видеокарт, вместо этого направляя свои усилия на более прибыльный и быстрорастущий рынок центров обработки данных. Последнем предложением компании, нацеленным на эту отрасль является профессиональная графическая карта Radeon Pro V710, разработанная специально для рабочих нагрузок облачных вычислений, таких как Desktop-as-a-Service, Workstation-as-a-Service, облачные игровые сервисы, а также приложения искусственного интеллекта и машинного обучения.

Что делает Radeon Pro V710 особенно интригующей, так это то, что она будет эксклюзивной для облака Azure, по крайней мере, на начальном этапе своего существования. Графическая карта Radeon Pro V710 основана на архитектуре AMD RDNA 3 и том же графическом процессоре Navi 32, который лежит в основе игровой видеокарты Radeon RX 7700 XT. Новинка содержит 54 вычислительных блока, и AMD заявляет, что может похвастаться выдающейся производительностью трассировки лучей по сравнению с AMD RDNA 2.

Однако есть некоторые ключевые отличия от игрового аналога. Объем памяти GDDR6 в Radeon Pro V710 был увеличен с 12 ГБ до 28 ГБ, а пропускная способность памяти достигла солидных 448 ГБ/с. А для соответствия тепловым ограничениям центров обработки данных графическая карта также имеет более низкую тактовую частоту графического процессора на 500 МГц и сниженный до 158 Вт TDP.

Что касается возможностей кодирования/декодирования видео, то карта охватывает все современные кодеки, такие как AV1, HEVC и AVC для облачных игр. AMD также встроила специальные ускорители ИИ и поддержку своего программного обеспечения с открытым исходным кодом ROCm для ускорения рабочих нагрузок машинного обучения.

Интересно, что Pro V710 выполнена в компактном однослотовом форм-факторе и имеет пассивное охлаждение. Она также явно не предназначена для использования в обычных настольных ПК, так как её не получится приобрести в розницу, поскольку это продукт предназначен только для центров обработки данных Azure. Он будет интегрирован в системы, работающие на процессоре AMD EPYC 9374F.

AMD не скрывает, что в последнее время все больше внимания уделяет рынку центров обработки данных, а не потребительской графике. Стратегия также включает в себя переход компании от топовых графических процессоров к выпуску более массовых предложений, оставляя верхний эшелон Nvidia. Компания даже выдвинула идею объединения своих игровых и профессиональных линеек Radeon там, где это имеет смысл в будущем.