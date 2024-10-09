Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Oppo Find X8 Pro с Dimensity 9400 превосходит iPhone 16 Pro в тесте Genshin Impact
Новый чипсет Mediatek не только показал более высокую производительность, но и обеспечил плавную работу без просадки

 Сегодня чипсет Dimensity 9400 был официально представлен в Китае. Это первый 3-нм чип MediaTek и вторая флагманская система на чипе компании без энергоэффективных ядер. Mediatek обещала увеличить в новинке на 35 процентов однопоточную и на 28 процентов многопоточную производительность по сравнению с предшественником. Также сообщается, что производительность графического процессора будет на 41% лучше, чем у чипа предыдущего поколения.

 Теперь, когда чипсет представлен официально, стоит ожидать новой волны флагманских телефонов следующего поколения. Серия Oppo Find X8 будет среди первых линеек, в которых процессор будет представлен, а игровая производительность Find X8 Pro уже стала известна благодаря первым тестам. Китайский ресурс WhyLab сравнил телефон на базе Dimensity 9400 с iPhone 16 Pro, и, как показывает подробный анализ производительности, флагман MediaTek опережает Apple A18 Pro в игре Genshin Impact.

 В тридцатиминутном игровом тесте Oppo Find X8 Pro имел средний показатель производительности 60,44 кадра в секунду, в то время как iPhone 16 Pro смог показать лишь 47,48 к/с. Сравнительная таблица также показывает, что телефон на базе Dimensity 9400 смог предложить довольно плавный игровой процесс на протяжении всего времени тестирования, в то время как устройство с процессором A18 Pro имело многочисленные просадки.

 Конечно, iPhone 16 Pro отображает игру в разрешении 864p, в то время как Find X8 Pro отображает ее в режиме 810p. Хотя телефон с Dimensity 9400 имеет небольшое преимущество из-за более низкого разрешения рендеринга, тот факт, что он мог предложить стабильные 60 к/с на протяжении всего теста, весьма впечатляет.

 WhyLab также сравнил Dimensity 9400 с моделью Dimensity 9300+ в других играх. Эти сравнения показывают, что новый флагманский процессор потребляет меньше энергии, чем его предшественник, что подтверждает заявление MediaTek о высокой энергоэффективности новинки.

#смартфоны #mediatek #iphone 16 pro #dimensity 9400 #dimensity 9300 #смартфоны oppo #dimensity 9300+ #oppo find x8 pro #a18 pro #dimensity 9300 plus
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В животном мире зафиксирован первый случай слияния глубоководных медуз в единый организм
3
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
3
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
1
Российским компаниям не хватает таджиков и узбеков — на рынке дефицит иностранных работников
11
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
3
В России будут собирать еще два китайских кроссовера: один - в Калуге, другой - в Калининграде
1
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
В Microsoft назвали "быстрый" способ обновления до Windows 11
2
В Москве построят новое высокотехнологичное производство печатных плат
1
Драйвер Intel 32.0.101.6083 поддерживает обновление Diablo IV, ремейк Silent Hill 2 и другие игры
+
В США начинается коммерциализация полностью электрических самолетов
3
Представители CES 2025 назвали точную дату анонса настольной графики NVIDIA серии GeForce RTX 50
1
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
Microsoft советует купить новый ПК, поскольку жизненный цикл Windows 10 подходит к концу
4
«Планар» использует дочернюю компанию Copper Mountain Technologies для обхода санкций США
+
На 62 участках БАМа активно ведутся работы по электрификации
+
Garmin готовит к релизу спортивные часы Fenix 8 и Tactix 8
+
Чипсеты Dimensity от MediaTek теперь оптимизированы для Google Gemini Nano с функцией Multimodality
+
AMD начнёт поставки своих новых чипов с территории США
+
Председатель правления Samsung заявил, что компания не намерена продавать свой литейный бизнес
5

Популярные статьи

Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
10
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
7
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
11
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
37
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
11
Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт
3
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
4
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
23
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
20
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
67

Сейчас обсуждают

Майкопское Честное
23:14
А ты знаешь, где ещё есть техника? Конечно в ВарТандер!
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
Майкопское Честное
23:11
Котятки, а зачем идти на поводу у Зистакса и собирать по помойкам за 38 рублей, когда можно поработать за 5 тысяч в смену и приобрести что-то получше?
Решаем трудную задачу — собираем игровой компьютер всего за 38000 рублей осенью 2024 года
ebatorуа
23:10
украине сказали,до новых встреч.
Встречу по Украине в Рамштайне отложили на неопределенный срок из-за отсутствия Байдена
World Trailer
23:07
Что-то NVIDIA и в плане ядер в 5*** линейке вообще начала чудить жестко... тенденция дошла до того что между 5070-5080-5090 прямо пропасть. RTX 3070 = 5888 / RTX 3080 = 8704 / RTX 3090 = 10496 RTX ...
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
REY_B_
23:07
Ну как бы кирпичи в игре, это непредсказуемо. А судя по ФПС, их в игре много.
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
SoboL43
23:06
Нюхай, ты, хрен - Хинштейн. У меня ребёнок, посредством дискорда, с репетиторами занимался. Сейчас придётся голову, на эту тему, ломать. Отстригните все кабели, которые за бугор идут - чего мелочиться...
Хинштейн: Discord продолжает распространять запрещённую информацию
Майкопское Честное
23:06
Это сарказм? Хотя не важно, аффцар освоил чатГПТ или что-то подобное.
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
Руслан
23:04
Пох..й
AMD заметно уступила NVIDIA в Silent Hill 2 Remake, даже с отключенной трассировкой лучей
Мамука Шешашвили
22:41
Значит есть за что. Две страны ошибаться не могут. Это только начало, другие то же заблочат. Ну кроме США, это же их шпионская прога.
Discord вслед за Россией был заблокирован и в Турции
Майкопское Честное
22:39
В августе 44-го. До книги Богомолова не дотягивает, но хорошее.
9 отечественных фильмов 2022-2024 годов про войну с высоким рейтингом на Кинопоиске
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем