Новый чипсет Mediatek не только показал более высокую производительность, но и обеспечил плавную работу без просадки

Сегодня чипсет Dimensity 9400 был официально представлен в Китае. Это первый 3-нм чип MediaTek и вторая флагманская система на чипе компании без энергоэффективных ядер. Mediatek обещала увеличить в новинке на 35 процентов однопоточную и на 28 процентов многопоточную производительность по сравнению с предшественником. Также сообщается, что производительность графического процессора будет на 41% лучше, чем у чипа предыдущего поколения.

Теперь, когда чипсет представлен официально, стоит ожидать новой волны флагманских телефонов следующего поколения. Серия Oppo Find X8 будет среди первых линеек, в которых процессор будет представлен, а игровая производительность Find X8 Pro уже стала известна благодаря первым тестам. Китайский ресурс WhyLab сравнил телефон на базе Dimensity 9400 с iPhone 16 Pro, и, как показывает подробный анализ производительности, флагман MediaTek опережает Apple A18 Pro в игре Genshin Impact.

В тридцатиминутном игровом тесте Oppo Find X8 Pro имел средний показатель производительности 60,44 кадра в секунду, в то время как iPhone 16 Pro смог показать лишь 47,48 к/с. Сравнительная таблица также показывает, что телефон на базе Dimensity 9400 смог предложить довольно плавный игровой процесс на протяжении всего времени тестирования, в то время как устройство с процессором A18 Pro имело многочисленные просадки.

Конечно, iPhone 16 Pro отображает игру в разрешении 864p, в то время как Find X8 Pro отображает ее в режиме 810p. Хотя телефон с Dimensity 9400 имеет небольшое преимущество из-за более низкого разрешения рендеринга, тот факт, что он мог предложить стабильные 60 к/с на протяжении всего теста, весьма впечатляет.

WhyLab также сравнил Dimensity 9400 с моделью Dimensity 9300+ в других играх. Эти сравнения показывают, что новый флагманский процессор потребляет меньше энергии, чем его предшественник, что подтверждает заявление MediaTek о высокой энергоэффективности новинки.