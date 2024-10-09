Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD готовит к выходу видеокарту Radeon RX 7650 GRE
Официальный анонс модели ожидается на выставке CES 2025

 Похоже, что AMD решила по максимуму использовать скопившиеся у неё запасы графических процессоров на базе архитектуры RDNA 3. Сегодня в сети появилась информация, что компания готовит к выпуску новую видеокарту среднего сегмента в линейке GRE(Golden Rabbit Edition). Напомню, что данная линейка изначально планировалась в качестве эксклюзивной для китайского рынка, приуроченная к году Кролика, которым был 2022 год. Несмотря на то, что уже подходит к концу 2024 год, AMD не отказалась от этого бренда. Возможно, AMD просто не хочет выдумывать что-то новое, сохранив уже привычное и узнаваемое название своих видеокарт.

 AMD выпустила несколько видеокарт в линейке GRE, включая модель RX 6750 GRE на базе архитектуры RDNA 2, которая продавалась эксклюзивно на китайском рынке в Китае в качестве замены дефицитной модели RX 7600. Первой картой в линейке GRE стала модель Radeon RX 7900 GRE, изначально запущенная в Китае, но затем появившаяся за пределами Поднебесной, которая всё-таки официально не продавалась на мировом рынке, но AMD не запрещала этого делать крупным поставщикам.

 Теперь, похоже, AMD готовится выпустить новую RX 7650 GRE, расширяя ассортимент линейки GRE среднего класса на архитектуре RDNA3. Предполагается, что Radeon RX 7650 GRE станет промежуточной моделью между Radeon RX 7700 XT на базе графического процессора Navi 32 XL, включающего 3456 ядер, и картой RX 7600 XT, являющейся разогнанной версией обычной RX 7600, с таким же количеством ядер, но увеличенным до 16 ГБ объемом видеопамяти.

 Стоит напомнить, что у компании AMD было две версии модели RX 6750 GRE с разным количеством ядер и объемом памяти (12 ГБ и 10 ГБ). Таким образом вполне можно ожидать аналогичного подхода и с новой Radeon RX 7650 GRE.

 Что касается технических характеристик, то можно ожидать стоимость менее 400 долларов, количество ядер от 3456 до 2048 и объем памяти от 12 ГБ до 16 ГБ. Как и раньше новинка будет объявлена эксклюзивом для Китая, но с возможным её появлением на мировом рынке спустя определённое время. Дебют Radeon RX 7650 GRE состоится на мероприятии CES 2025 в начале следующего года.

#amd #видеокарты #видеокарты amd #rx 7900 gre #rx 6750 gre #radeon rx 7650 gre #видеокарты для китая
Источник: videocardz.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В животном мире зафиксирован первый случай слияния глубоководных медуз в единый организм
3
Евгений Даманцев: Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ2 готовы эффективно противостоять Mirage-2000-5
3
Пользователь создал работающий ремастер GTA 4, графику которого полностью разработал ИИ
1
Российским компаниям не хватает таджиков и узбеков — на рынке дефицит иностранных работников
11
Samsung объявила, что ее телевизоры Smart TV перейдут на One UI и будут поддерживать ИИ
3
В России будут собирать еще два китайских кроссовера: один - в Калуге, другой - в Калининграде
1
«Ростсельмаш» впервые показал новый российский зерноуборочный комбайн
+
В Microsoft назвали "быстрый" способ обновления до Windows 11
2
В Москве построят новое высокотехнологичное производство печатных плат
1
В США начинается коммерциализация полностью электрических самолетов
3
Драйвер Intel 32.0.101.6083 поддерживает обновление Diablo IV, ремейк Silent Hill 2 и другие игры
+
Представители CES 2025 назвали точную дату анонса настольной графики NVIDIA серии GeForce RTX 50
1
GeForce RTX 5080 получит самую быструю память GDDR7 в линейке RTX 50
7
Microsoft советует купить новый ПК, поскольку жизненный цикл Windows 10 подходит к концу
4
«Планар» использует дочернюю компанию Copper Mountain Technologies для обхода санкций США
+
На 62 участках БАМа активно ведутся работы по электрификации
+
Garmin готовит к релизу спортивные часы Fenix 8 и Tactix 8
+
Чипсеты Dimensity от MediaTek теперь оптимизированы для Google Gemini Nano с функцией Multimodality
+
AMD начнёт поставки своих новых чипов с территории США
+
Microsoft прекращает официальную поддержку двух версий Windows 11
+

Популярные статьи

Во сколько на самом деле обходится владение китайским автомобилем на примере Haval Jolion
10
Как компании оптимизируют свои игры - рассматриваю на примере "Quantum Break"
7
ТУ-144: Взлет и падение советского сверхзвукового гиганта
11
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
37
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
11
Чем игровой ПК лучше PlayStation 5, и почему ленивым геймерам игровая приставка не подойдёт
3
Топ 5 эмуляторов консоли Nintendo Switch
4
Персональные компьютеры и Playstation 5 pro - битва с плоскоземельщиками за 60 FPS
23
Почему GeForce RTX 4060 лучше GeForce RTX 4060 Ti, а для игрового ПК стоит купить Radeon RX 7700 XT
19
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
67

Сейчас обсуждают

Reigyl Legvic
21:58
Ля, они какие-то шизанутые. Вечно бубнят про ИИ изо всех щелей, засовывают какие-то "сопроцессоры" в НОУТБУКИ бл***, трындят без устали, что они обмажут всё и вся вычислительными мощностями под ИИ. И...
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
bzun
21:57
Лапша, с фрикадельками,... ИИ в гараже говорите? поржал до какашек, хотя быдло все сожрёт
Россияне в гараже собрали беспилотник с поддержкой искусственного интеллекта
nonses84
21:54
Специально душит средний сегмент
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
Дмитрий Егоров
21:45
Ясно профукали аппарат новейший
ВСУ вывезли обломки сбитого беспилотника С-70 «Охотник» для дальнейшего анализа
Дмитрий Егоров
21:44
правда не нравится им просто
ВСУ вывезли обломки сбитого беспилотника С-70 «Охотник» для дальнейшего анализа
sboxx
21:41
Пока вполне достаточно
GeForce RTX 5070 будет иметь всего 12 ГБ памяти
Мамука Шешашвили
21:36
тебе лечить током надо или тебя уже током лечат, из палаты петушиной пишешь?
Украинский Генштаб объяснил, в чем армия РФ превосходит ВСУ
Мамука Шешашвили
21:28
Макроше не терпится войти в историю, как первому французскому президенту, сделавшего Париж столицей ядерной зимы.
Франция совершенствует ядерное сдерживание с использованием национальных ВВС
SlyBiBi
21:26
Аффтар. И чё ты хотел сказать в этом своем высере, как обычно - "ни о чём" ?
Почему смартфоны Apple так дорого стоят, и когда флагманы Xiaomi успели подорожать до 100 000р
7raven
21:18
Мечтать не вредно ))
Директор ЦРУ Бёрнс не видит признаков создания Ираном ядерного оружия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем