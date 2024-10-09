Официальный анонс модели ожидается на выставке CES 2025

Похоже, что AMD решила по максимуму использовать скопившиеся у неё запасы графических процессоров на базе архитектуры RDNA 3. Сегодня в сети появилась информация, что компания готовит к выпуску новую видеокарту среднего сегмента в линейке GRE(Golden Rabbit Edition). Напомню, что данная линейка изначально планировалась в качестве эксклюзивной для китайского рынка, приуроченная к году Кролика, которым был 2022 год. Несмотря на то, что уже подходит к концу 2024 год, AMD не отказалась от этого бренда. Возможно, AMD просто не хочет выдумывать что-то новое, сохранив уже привычное и узнаваемое название своих видеокарт.

AMD выпустила несколько видеокарт в линейке GRE, включая модель RX 6750 GRE на базе архитектуры RDNA 2, которая продавалась эксклюзивно на китайском рынке в Китае в качестве замены дефицитной модели RX 7600. Первой картой в линейке GRE стала модель Radeon RX 7900 GRE, изначально запущенная в Китае, но затем появившаяся за пределами Поднебесной, которая всё-таки официально не продавалась на мировом рынке, но AMD не запрещала этого делать крупным поставщикам.

Теперь, похоже, AMD готовится выпустить новую RX 7650 GRE, расширяя ассортимент линейки GRE среднего класса на архитектуре RDNA3. Предполагается, что Radeon RX 7650 GRE станет промежуточной моделью между Radeon RX 7700 XT на базе графического процессора Navi 32 XL, включающего 3456 ядер, и картой RX 7600 XT, являющейся разогнанной версией обычной RX 7600, с таким же количеством ядер, но увеличенным до 16 ГБ объемом видеопамяти.

Стоит напомнить, что у компании AMD было две версии модели RX 6750 GRE с разным количеством ядер и объемом памяти (12 ГБ и 10 ГБ). Таким образом вполне можно ожидать аналогичного подхода и с новой Radeon RX 7650 GRE.

Что касается технических характеристик, то можно ожидать стоимость менее 400 долларов, количество ядер от 3456 до 2048 и объем памяти от 12 ГБ до 16 ГБ. Как и раньше новинка будет объявлена эксклюзивом для Китая, но с возможным её появлением на мировом рынке спустя определённое время. Дебют Radeon RX 7650 GRE состоится на мероприятии CES 2025 в начале следующего года.