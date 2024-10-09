Новинка стала пятым устройством в бюджетной линейке Tecno Spark 30

Компания Tecno расширила свой ассортимент смартфонов серии Spark 30, выпустив новое устройство начального уровня — Spark 30C 5G. Этот новый смартфон с поддержкой сетей 5G присоединяется к уже анонсированным ранее Spark 30, Spark 30 5G, Spark 30 Pro и Spark 30 Pro Transformer Limited Edition. Tecno включила ряд впечатляющих функций в новый Spark, несмотря на довольно скромную цену.

Spark 30C 5G имеет 6,67-дюймовый Dot-In дисплей разрешением HD+ с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Компания добавила функцию, похожую на Dynamic Island от Apple, для уведомлений вокруг камеры.

Новинка работает на базе восьмиядерной однокристальной системы MediaTek Dimensity 6300 на основе 6-нм процесса в сочетании с графическим процессором Arm Mali-G57 MC2. Смартфон оснащен 4 ГБ оперативной памяти с дополнительными 4 ГБ виртуальной оперативной памяти и накопителем на 64 ГБ или 128 ГБ, которые можно расширить с помощью слота для карт microSD.

На задней панели Spark 30C 5G находится 48-мегапиксельная основная камера на базе датчика Sony IMX582 и дополнительная «камера с искусственным интеллектом». Рядом с модулем камеры находится вспышка в виде светодиодного кольца для съемки при слабом освещении. На передней панели находится 8-мегапиксельная камера в центре дисплея.

Смартфон может похвастаться аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 18 Вт. Работает новинка под управлением новейшей версии оболочки HiOS 14 от Tecno на базе ОС Android 14 из коробки. О поддержке программного обеспечения от Tecno ничего не известно, но можно надеяться хотя бы на одно обновление ОС и пару лет выпуска исправлений безопасности.

Устройство весит 182 грамма и имеет размеры 165 x 77 x 8 мм. Остальные особенности Spark 30C 5G включают боковой сканер отпечатков пальцев, защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, стереодинамики с поддержкой Dolby Atmos и NFC.

Tecno Spark 30C 5G стоит 9999 индийских рупий (около 119 долларов) за базовую модель с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 64 ГБ, а вариант с 4 ГБ ОЗУ и накопителем на 128 ГБ оценивается в 10 499 индийских рупий (около 125 долларов). Он поставляется в цветовых вариантах Aurora Cloud, Azure Sky и Midnight Shadow. Смартфон уже доступен на Flipkart в Индии.