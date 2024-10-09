NVIDIA и MediaTek собираются представить свой долгожданный ИИ-чип для ПК во второй половине 2025 года, который будет использоваться основными OEM-производителями

Слухи о том, что MediaTek разрабатывает специальный чип для рынка ПК с искусственным интеллектом, циркулируют уже довольно давно.

С учетом того, что в последние дни NVIDIA склоняется в сторону MediaTek, стало совершенно очевидно, что обе компании стремятся к сотрудничеству на рынке ПК с искусственным интеллектом, вероятно, создав новый чип. Инсайдер с Weibo утверждает, что чип NVIDIA x MediaTek AI PC, как ожидается, будет выпущен во второй половине следующего года, и, что интересно, чип он уже достиг стадии разработки.

Сейчас NVIDIA готовится к выходу на рынок специализированных чипов, и какой способ может быть лучше, чем просто извлечь выгоду из растущего рынка ПК с искусственным интеллектом, которые покоряют отрасль. NVIDIA имеет практический опыт в переносе графических возможностей на чип, и MediaTek - известный производитель мобильных чипов впервые выйдет на рынок ПК с этим чипом, который несомненно будет конкурентоспособным конечным продуктом, конкурирующим с такими процессорами, как Snapdragon X Elite от Qualcomm и мобильными чипами Lunar Lake от Intel.

Хотя в настоящее время его спецификации остаются загадкой, ходят слухи, что чип будет использовать 3-нм техпроцесс TSMC, основанный на архитектуре ARM, и NVIDIA, скорее всего, встроит в него свой iGPU следующего поколения, который выведет стандарт будущих процессоров на новый уровень. NVIDIA и MediaTek также сотрудничают в автомобильном сегменте в рамках линейки чипов MediaTek Dimensity Auto, поэтому не будет ошибкой сказать, что партнерство обеих фирм оказалось весьма удачным, и Nvidia окажет влияние на рынки ПК с искусственным интеллектом.

Интересно, что в утечке также упоминается, что такие компании, как Lenovo, Dell, HP и ASUS, проявили интерес к новому проекту NVIDIA, и можно ожидать, что они интегрируют процессор в свою линейку устройств сразу после запуска, что показывает, насколько это масштабное событие на самом деле для рынков ПК, использующих искусственный интеллект.