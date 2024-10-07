В базе данных Geekbench появились результаты тестов процессора Core Ultra 5 235

Грядущий выход процессоров Intel серии Core Ultra 200 для настольных процессоров, который ожидается в конце конец октября, будет сосредоточен на моделях с уровнем TDP 125 Вт, поддерживающих разгон и относящихся к линейке "K", а модели мощностью 65 Вт должны быть выпущены позже. Однако недавно на Geekbench был замечен процессор Core Ultra 5 235, являющийся представителем среднего уровня.

Согласно списку Geekbench, этот процессор является моделью с 14-ю ядрами, включающими 6 производительных ядер Lion Cove и 8 энергоэффективных ядер Skymont. Как видно, это говорит о потере двух производительных и восьми эффективных ядер по сравнению с флагманским процессором линейки Arrow Lake-S. Неизвестным является то, какой кристалл используется в данном процессоре, основана ли, эта модель на том же кристалле, что и старший чип. Сообщается также, что Core Ultra 5 235 имеет максимальную тактовую частоту в режиме ускорения 4987 МГц, в то время как базовая частота чипа составляет 3,39 ГГц.

Сообщается, что компания Intel готовит более мощный процессор Core Ultra 5 245K, который должен заменить существующую модель Core i5-14600K. Core Ultra 5 235 должен в свою очередь стать преемником Core i5-14500, имея ту же конфигурацию ядер, но без поддержки технологии HyperThreading. Что касается тестов, то Core Ultra 5 235 оказывается на 3% быстрее в одноядерном режиме, показывая практически аналогичную производительность в многоядерных нагрузках. На первый взгляд такие результаты рисуют удручающий рост производительности между поколениями, но стоит отметить, что такой производительности удалось добиться без использования новинкой гиперпоточности, что говорит о возросшей мощи ядер.

Предполагается, что Intel анонсирует процессоры нового поколения мощностью 65 Вт позже, возможно, на мероприятии CES 2025, хотя пока это только слухи. Эти процессоры предназначены для массового сегмента рынка и производителей готовых ПК.