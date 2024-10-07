В сети появилась утечка, раскрывающая цены смартфонов Vivo серии X200, включающую три модели

Хотя Vivo, как ожидается, выпустит смартфоны Vivo X200 14 октября в Китае, изображение, появившееся на Weibo, позволило узнать предполагаемые цены на новую флагманскую линейку компании.

Серия Vivo X200, которая будет включать Vivo X200, Vivo X200 Pro Mini и Vivo X200 Pro, будет работать на чипсете Dimensity 9400 следующего поколения. Начиная со стандартного Vivo X200, утечка раскрывает четыре его варианта: модель с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ по цене 3999 юаней (~570 долларов), вариант с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ по цене 4299 юаней (~610 долларов), версия с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ по цене 4599 юаней (~655 долларов) и топовая модель с 16 ГБ ОЗУ и встроенной памятью 1 ТБ по цене 5099 юаней (~725 долларов). Vivo X200 будет доступен в черном, белом, синем и титановом цветах.

Смартфон Vivo X200 Pro Mini получит три конфигурации: вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ по цене 4599 юаней (~655 долларов), модель с 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ по цене 4899 юаней (~700 долларов) и версия с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти по цене 5199 юаней (~740 долларов). Эта модель будет доступна в черном, белом, зеленом и розовом цветах.

Наконец, старшая модель Vivo X200 Pro будет иметь четыре конфигурации, включая две специальные версии Satellite Edition с поддержкой спутниковой связи. Стандартный вариант в конфигурации 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти оценивается в 5199 юаней (~740 долларов), а модель с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти стоит 5499 юаней (~785 долларов). Версии Satellite Edition оцениваются в 5699 юаней (~810 долларов) за модель с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти и 6199 юаней (~885 долларов) за вариант с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти. Ожидается, что он поступит в продажу в черном, белом, синем и титановом цветах.

Стоит отметить, что прошлогодняя серия X100 стартовала с отметки 3999 юаней (~570 долларов), и с сообщениями, предполагающими, что новые флагманы, оснащенные Dimensity 9400 или Snapdragon 8 Gen 4, будут стоить как минимум на 500 юаней дороже, просочившаяся в сеть цена линейки X200 может быть не совсем точной. Потенциальным покупателям придется дождаться официального объявления, чтобы узнать действительную стоимость грядущих флагманов Vivo.