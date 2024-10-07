Ожидается, что будущие телефоны серии Mate 70 от Huawei будут работать на собственном чипе Kirin 9100. В ранних сообщениях говорилось, что этот чип может превзойти Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 по производительности. Похоже, что цена новинки также будет схожа с ценами на процессоры Snapdragon.
По словам инсайдера на китайской платформе Weibo, Kirin 9100 может обойтись производителям примерно в 1100–1300 юаней (около 157–186 долларов США). Хотя проверка стоимости компонентов, как известно, является не самой простой задачей, производители чипов редко делятся такими подробностями, и эта утечка предполагает, что Kirin 9100 может оказаться в том же ценовом диапазоне, что и будущие флагманские процессоры от Qualcomm и MediaTek.
Сообщается, что Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm стоит 190 долларов для производителей телефонов, в то время как Dimensity 9400 от MediaTek стоит немного меньше - 155 долларов.
В предыдущем сообщении говорится, что Huawei планирует использовать отечественный процесс n+2/3 для производства своего следующего чипа Kirin, что соответствует 5-нм техпроцессу. Чип будет производиться с использованием литографии Deep Ultraviolet (DUV) с множественным шаблонированием. Сообщается, что производить чипы по данным технологическим нормам на предприятии китайской компании SMIC.
Однако ещё одно сообщение за июль также предполагает, что компания сталкивается с проблемами выхода годных чипов и себестоимости производства на базе литографии DUV 5 нм, поэтому Kirin 9100 вполне может быть 7-нм чипом.
Даже если SMIC успешно достигнет достойного выхода годных чипов на 5-нм процессе, он все равно не будет соответствовать передовой литографии EUV (экстремальный ультрафиолет), используемой TSMC и Samsung.
В результате Kirin 9100 будет сложно сравниться с производительностью или эффективностью последних моделей процессоров от Qualcomm или MediaTek. Однако, как упоминалось ранее, его производительность будет на одном уровне с Snapdragon 8 Gen 2.