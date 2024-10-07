Новый чип китайской компании имеет стоимость до 186 долларов, что значительно выше 155 долларов за Dimensity 9400

Ожидается, что будущие телефоны серии Mate 70 от Huawei будут работать на собственном чипе Kirin 9100. В ранних сообщениях говорилось, что этот чип может превзойти Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 по производительности. Похоже, что цена новинки также будет схожа с ценами на процессоры Snapdragon.

По словам инсайдера на китайской платформе Weibo, Kirin 9100 может обойтись производителям примерно в 1100–1300 юаней (около 157–186 долларов США). Хотя проверка стоимости компонентов, как известно, является не самой простой задачей, производители чипов редко делятся такими подробностями, и эта утечка предполагает, что Kirin 9100 может оказаться в том же ценовом диапазоне, что и будущие флагманские процессоры от Qualcomm и MediaTek.

Сообщается, что Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm стоит 190 долларов для производителей телефонов, в то время как Dimensity 9400 от MediaTek стоит немного меньше - 155 долларов.

В предыдущем сообщении говорится, что Huawei планирует использовать отечественный процесс n+2/3 для производства своего следующего чипа Kirin, что соответствует 5-нм техпроцессу. Чип будет производиться с использованием литографии Deep Ultraviolet (DUV) с множественным шаблонированием. Сообщается, что производить чипы по данным технологическим нормам на предприятии китайской компании SMIC.

Однако ещё одно сообщение за июль также предполагает, что компания сталкивается с проблемами выхода годных чипов и себестоимости производства на базе литографии DUV 5 нм, поэтому Kirin 9100 вполне может быть 7-нм чипом.

Даже если SMIC успешно достигнет достойного выхода годных чипов на 5-нм процессе, он все равно не будет соответствовать передовой литографии EUV (экстремальный ультрафиолет), используемой TSMC и Samsung.

В результате Kirin 9100 будет сложно сравниться с производительностью или эффективностью последних моделей процессоров от Qualcomm или MediaTek. Однако, как упоминалось ранее, его производительность будет на одном уровне с Snapdragon 8 Gen 2.