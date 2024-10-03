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В сети появились фотографии материнских плат ASUS на чипсете Z890 для процессоров Core Ultra 200
Всего в сеть утекли изображения восьми плат от моделей топового уровня до относительно бюджетных вариантов серии Prime

 Вчера в сети появилась информация об официальной дате анонсе процессоров Intel линейки Core Ultra 200 Arrow Lake для настольных компьютеров, который состоится 10 октября, и об эмбарго на обзоры и официальном запуске в розницу 24 октября. Однако сегодня у нас появилась возможность взглянуть на некоторые из будущих материнских плат для процессоров Core Ultra 200 на базе флагманского чипсета Intel Z890. Благодаря порталу VideoCardz.com мы можем посмотреть на изображения топовых материнских плат компании ASUS и раскрыть некоторые общие функции, которые будут присутствовать на платах high-end уровня, такие как массивная конфигурация блока VRM, а также некоторые новые цветовые решения в оформлении.

 У грядущих материнских плат можно заметить наличие новых механизмов усиления слотов для графических карт и разблокировки слотов M.2, а также наличие WiFi 7 и Thunderbolt 4. Некоторые утекшие в сеть цены также предполагают, что платы ASUS ROG Maximus вполне могут продаваться в розницу дороже, чем даже топовый процессор Core Ultra 9 285K, но для покупки также будут доступны более бюджетные материнские платы серии Prime. Ниже представлены все новые материнские платы ASUS, информация о которых уже появилась на просторах Интернета.

ASUS ROG Maximus Z890 Extreme


ASUS ROG Maximus Z890 HeroASUS ROG Maximus Z890 ApexASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFiASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFiASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFiASUS Prime Z890-P WiFi

ASUS Prime Z890M-Plus WiFi CSM

#процессоры #asus #материнские платы #процессоры intel #arrow lake #arrow lake-s #core ultra 200 #материнские платы asus #intel z890
Источник: techpowerup.com
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Intel представит новые процессоры Arrow Lake вместе с материнскими платами Z890 10 октября
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