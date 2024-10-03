Всего в сеть утекли изображения восьми плат от моделей топового уровня до относительно бюджетных вариантов серии Prime

Вчера в сети появилась информация об официальной дате анонсе процессоров Intel линейки Core Ultra 200 Arrow Lake для настольных компьютеров, который состоится 10 октября, и об эмбарго на обзоры и официальном запуске в розницу 24 октября. Однако сегодня у нас появилась возможность взглянуть на некоторые из будущих материнских плат для процессоров Core Ultra 200 на базе флагманского чипсета Intel Z890. Благодаря порталу VideoCardz.com мы можем посмотреть на изображения топовых материнских плат компании ASUS и раскрыть некоторые общие функции, которые будут присутствовать на платах high-end уровня, такие как массивная конфигурация блока VRM, а также некоторые новые цветовые решения в оформлении.

У грядущих материнских плат можно заметить наличие новых механизмов усиления слотов для графических карт и разблокировки слотов M.2, а также наличие WiFi 7 и Thunderbolt 4. Некоторые утекшие в сеть цены также предполагают, что платы ASUS ROG Maximus вполне могут продаваться в розницу дороже, чем даже топовый процессор Core Ultra 9 285K, но для покупки также будут доступны более бюджетные материнские платы серии Prime. Ниже представлены все новые материнские платы ASUS, информация о которых уже появилась на просторах Интернета.

ASUS ROG Maximus Z890 Extreme





ASUS ROG Maximus Z890 Hero ASUS ROG Maximus Z890 Apex ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WiFi ASUS ROG Strix Z890-E Gaming WiFi ASUS TUF Gaming Z890-Plus WiFi ASUS Prime Z890-P WiFi

ASUS Prime Z890M-Plus WiFi CSM