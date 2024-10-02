Предыдущий рекорд составлял также немалые 7,45 ГГц и был установлен в системе с материнской платой MSI MEG X670E ACE

Оверклокерская команда Asus побила недавний мировой рекорд по разгону процессоров AMD Zen 5, разогнав Ryzen 9 9950X до внушительной частоты 7,54 ГГц. Разогнанный процессор установил несколько рекордов в тестовых приложениях и реальных рабочих нагрузках, включая Cinebench R23, Cinebench R20, Geekbench, 7-Zip и HWBot.

Рекорд был установлен экспертами по разгону Asus, SafeDisk и Elmor, которым приписывают побитие множества других рекордов в прошлом. В паре с материнской платой Asus ROG Crosshair X670E HERO чип Ryzen 9 9950X достиг поразительных 7548,68 МГц. CPU-Z Validator также показал, что система оснащена 32 ГБ двухканальной памяти DDR5-6200 и 256 ГБ SSD накопителем Kingston NVMe. ПК работал под управлением Windows 10 Enterprise x64.

Для разгона требовалось отключить функцию SMT, но все 16 ядер работали одновременно. Чтобы достичь высоких частот, команда подняла множитель до 75x, одновременно увеличив напряжение до 1,025 В. Температуры контролировались с помощью системы охлаждения жидким азотом, что позволяло системе работать при температуре -188 °C.

Помимо рекордного разгона, команда Asus установила пять мировых рекордов в бенчмаркинге с 16-ядерным процессором. К ним относятся результат 7-Zip в 321970 MIPS, результат Cinebench R23 в 60709 баллов, результат Cinebench R20 в 23550 баллов, результат многоядерного Geekbench 3 в 170646 баллов и результат теста HWBot x265 4K в 77,57 FPS.

В августе оверклокеры MSI выжали максимум из процессоров Zen 5 на материнской плате MEG X670E ACE компании, достигнув частоты 7,45 ГГц с Ryzen 9 9950X и 7,4 ГГц с Ryzen 9 9900X при использовании охлаждения жидким азотом. Эти рекорды превзошли разогнанную частоту в 6,6 ГГц, которую AMD продемонстрировала с Ryzen 9 9950X во время своего собственного Tech Day в начале этого года.





Напомню, что Ryzen 9 9950X является текущим флагманским потребительским процессором AMD с двумя CCD на архитектуре Zen 5 и одним IOD. Процессор имеет 16 ядер, 32 потока, базовую тактовую частоту 4,3 ГГц и тактовую частоту в режиме ускорения до 5,7 ГГц. Кроме того, чип предлагает 64 МБ кэш-памяти L3, 16 МБ кэш-памяти L2 и имеет TDP 170 Вт.