Новый драйвер NVIDIA GeForce оптимизирован для Throne & Liberty, MechWarrior 5: Clans и Starship Troopers: Extermination, а также содержит исправления ряда ошибок

Компания NVIDIA сегодня выпустила новый драйвер GeForce Game Ready 565.90 WHQL, обеспечивающий оптимизацию трех игр для ПК: бесплатной MMORPG Throne and Liberty от NCSoft (выходит сегодня после пятидневного раннего доступа, зарезервированного для владельцев Founder's Packs), кооперативного шутера от Offworld Starship Troopers: Extermination (выходит 11 октября из раннего доступа) и шутера MechWarrior 5: Clans от Piranha (выходит 17 октября).

Все три игры поддерживают технологию NVIDIA DLSS 3 (Super Resolution and Frame Generation), обеспечивая оптимальную производительность для владельцев видеокарт GeForce RTX. Например, по данным NVIDIA, Throne and Liberty работает в среднем в 2,6 раза быстрее при разрешении 4K с максимальными настройками и включенным DLSS 3, при этом RTX 4090 достигает производительности более 180 кадров в секунду. В этой же игре RTX 4080 SUPER в среднем выдает 138,5 кадров в секунду, в то время как RTX 4070 Ti SUPER показывает производительность в 117,7 кадров в секунду, RTX 4070 SUPER может похвастаться показателем в чуть ниже 100 кадров в секунду, а RTX 4070 — на 87 к/с.

Помимо этой тройки игр, NVIDIA DLSS 3 также добавляется в Until Dawn, ремейк интерактивной игры ужасов 2015 года, созданной Supermassive. Этот ремейк, работающий на движке Unreal Engine 5, также включает отражения с трассировкой лучей и окружающее затенение для улучшения визуальных эффектов.

Еще одна игра, которая должна выйти в конце этого месяца с поддержкой DLSS 3 — это инди хоррор Axis Unseen. Созданная одним разработчиком Нейтом Пуркейпилем, ранее работавшим в Bethesda, который участвовал в таких проектах, как Fallout 3, The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 4, Fallout 76 и Starfield, прежде чем стать независимым. Axis Unseen выйдет 22 октября, но уже можно загрузить демоверсию со страницы Steam.

Драйвер GeForce Game Ready взаимодействует с обновлением бета-версии приложения NVIDIA, которое добавляет такие востребованные функции, как элементы управления G-SYNC, откат драйвера, поддержка нескольких мониторов RTX HDR и многое другое. Кроме того, в журнале изменений драйвера указано несколько исправленных ошибок:

- в Final Fantasy XV включение Turf Effects приводило к мерцанию текстур с драйверами новее 546.65;

- в Dying Light 2 Stay Human при запуске игры отображался застывший белый экран, а затем игра вылетала на рабочий стол.