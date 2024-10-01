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Qualcomm начала разработку процессоров Snapdragon X2 Elite
Сообщается, что грядущие процессоры уже находятся на этапе подготовки к тестированию и, возможно, выйдут в 2025 году

 Ноутбуки на базе процессоров Qualcomm Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus на архитектуре ARM начали поставляться в начале этого года и показали отличные результаты в плане времени автономной работы и улучшенной энергоэффективностью. Теперь в новых сообщениях в Интернете появилась информация о процессорах следующего поколения Snapdragon X2 с некоторыми подробностями.

 В настоящее время компания готовит новые процессоры к тестированию, и WinFuture, как сообщается, обнаружил первые свидетельства новой высокопроизводительной версии чипов.

 Все версии 12-ядерного Snapdragon X Elite имеют одинаковый внутренний номер модели «SC8380XP». Источник обнаружил в базах данных новый чип с номером модели «SC8480XP», который, по его словам, будет называться Snapdragon X2 Elite.

 WinFuture также сообщает, что Qualcomm впервые протестировала ранние версии чипа «SC8480XP» под кодовым названием «Project Glymur» в июле и августе этого года. Однако на данный момент никаких конкретных цифр нет. В настоящее время нет информации о тактовой частоте и количестве ядер в SC8480XP. Однако слово «Glymur» в кодовом названии «Project Glymur» намекает на значительные улучшения, поскольку это название относится ко второму по высоте водопаду в Исландии. Стоит отметить, что до сих пор Qualcomm использовала исключительно места или достопримечательности на Гавайях в качестве кодовых названий для своих процессоров для смартфонов и ПК.

 В то время как существующий Snapdragon X Elite фокусируется на одноядерной производительности ЦП, многоядерная и графическая производительность его являются менее впечатляющими, уступая чипу Apple M4. Запуск процессоров X Elite и X Plus для ПК на базе Windows также побудил Intel и AMD продумать создание чипов, которые объединяют более мощные ядра ЦП, интегрированные графические процессоры и нейронные процессоры.

 Qualcomm, скорее всего, воспользуется этим толчком в отрасли и постарается сделать все возможное, чтобы конкурировать с новейшими процессорами Apple Silicon как в плане вычислительной мощности, так и энергоэффективности.

#процессоры #qualcomm #snapdragon x elite #snapdragon x #процессоры arm #snapdragon x2 elite
Источник: gizmochina.com
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