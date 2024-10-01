Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Motorola представила ThinkPhone 25 на базе Dimensity 7300 и 5-летними обновлениями ПО
Новинка является немного измененной моделью Edge 50 Neo с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i

 Motorola выпустила свой второй ThinkPhone, который заменяет прошлогоднюю модель на базе чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1. Хотя на сайте компании новый смартфон называется ThinkPhone by Motorola, похоже, его официальное название на самом деле ThinkPhone 25.

 В любом случае, как бы он не назывался, новый ThinkPhone фактически является переименованным Edge 50 Neo. Хотя Motorola не признает этого, ThinkPhone 25 соответствует Edge 50 Neo размерами 154,1 x 71,2 x 8,1 мм, весом 171 г, защитной сертификацией IP68, соответствием стандарту MIL-STD-810H и аккумулятором емкостью 4310 мАч, который поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 68 Вт и 15 Вт соответственно. Кроме того, Motorola оснастила ThinkPhone 25 следующими камерами:

- основная: 50 МП Sony LYT-700C, диафрагма f/1.8, двухпиксельный PDAF, размер пикселя 1,0 мкм, оптическая стабилизация изображения;

- верхширокоугольная: 13 МП, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1,12 мкм, угол обзора 120°;

- телеобъектив: 10 МП, диафрагма f/2.0, размер пикселя 1,0 мкм, оптическая стабилизация изображения, 3-кратный оптический зум;

- фронтальная: 32 МП, диафрагма f/2.4, размер пикселя 0,7 мкм.

 Более того, новый ThinkPhone 25 получил чипсет MediaTek Dimensity 7300, а также 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти uMCP. По какой-то причине Motorola установила немного меньший дисплей у нового ThinkPhone, который на 0,4 дюйма меньше, чем 6,4-дюймовый эквивалент внутри Edge 50 Neo. Тем не менее смартфон получил отличную 6,36-дюймовую pOLED-панель, выводящую изображение с разрешением 1220p с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.

 Кроме того, ThinkPhone 25 оснащен новым защитным стеклом Gorilla Glass 7i, о котором производитель объявил ещё весной. Также стоит отметить еще один важный аспект, а именно долгосрочную поддержку. Новый ThinkPhone будет получать обновления программного обеспечения и безопасности в течение пяти лет, предположительно до выхода ОС Android 19. В настоящее время Motorola планирует продавать ThinkPhone 25 в Европе и на других рынках по цене 499 евро (около 554 долларов), начиная с ноября.

#смартфоны #motorola #смартфоны motorola #dimensity 7300 #motorola thinkphone 25
Источник: notebookcheck.net
+
Написать комментарий (0)
В преддверии релиза появились изображения цветовых вариантов смартфонов Vivo X200
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Для сопровождения российского Ил-38, ВВС США использовали F-16 в цветах ВКС РФ
1
Высотные дроны-перехватчики ВС РФ приступили к уничтожению дорогостоящих дронов-разведчиков ВСУ
15
Крупнейший производитель стали в Британии – 100-летний Tata Steel прекращает работу
5
КамАЗ готовится к производству своего нового тягача
+
НАСА: Утечки воздуха на МКС представляют собой «главную угрозу безопасности»
1
Производитель российских процессоров «Эльбрус» не выполнил госзаказ и перешёл под внешнее управление
18
В РФ создали тяжелый дрон "Бердыш" – аналог "Бабы-Яги", но превосходящий украинский гексакоптер
3
Samsung старается, чтобы S25 Ultra был лучше новых iPhone
+
Процессоры следующего поколения Snapdragon X2 уже тестируют
+
Успех Overwatch обернулся проблемами: ошибки руководства повлияли на разработку сиквела
+
Лутбоксы в Overwatch появились случайно – разработчики не преследовали корыстных целей
+
Китай разрабатывает беспилотник с дальностью полета 200 км, который сможет добраться до Тайваня
+
Китайская группа компаний UMG наладит производство китайских тракторов в России
1
Состоялся релиз qBittorrent 5.0: новые возможности и отказ от устаревших технологий
1
Infinix официально представила для мировых рынков смартфон Hot 50 4G
+
Су-35 ВКС России напугал пилота американского F-16, отправленного на перехват Ту-95
4
Самый масштабный железнодорожный проект Приволжья набирает обороты
1
Китайский 8-ядерный процессор Zhaoxin KX-7000 работает на уровне Intel Core i3-8100
+
ВС РФ вышли к Золотой Ниве западнее Угледара и вошли в центр Торецка
+
Полковник Матвийчук: Есть высокий шанс что после освобождения Макеевки ВС РФ пойдут к Днепру
+

Популярные статьи

"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
3
Итоги гоночного уик-энда 28-29 сентября
2
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
133
Как Chimbalix ненароком отобрал звание игрового линукса у Nobara Linux
23
Набор полезных и бесплатных программ для Windows на все случаи жизни, актуальный в 2024 году
7
Bombie - игра в Telegram, за которую могут раздать жирный дроп
6
Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft
3
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
33
Я у мамы хацкер - пишем скрипт для overclockers.ru
7
Как мой знакомый решил сэкономить на покупке видеокарты GeForce RTX 4060, и что из этого вышло
19

Сейчас обсуждают

Dimkovski
18:35
Куча плат по 20к+ с хорошим звуком
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Project Zero
VRoman
18:34
Подробнее можно?
G.Skill продемонстрировала способность парных модулей по 24 Гбайта работать в режиме DDR5-9000
Garthar
18:29
Автор ты точно фильм смотрел? 1) Меган это имя жены. Да наши киноделы решили выпендрится и в связи с наличием имени в фильме решили приплести старый ужастик на похожую тему который называется M3ган 2)...
"Меган: К вашим услугам": сказ о том, как андроид мужика совратил (субъективный обзор фильма)
Андрей Волин
18:27
Какая-то просроченная новость, судя по всему. "в мае 2024 года ожидаются новые испытания." А сейчас 1 октября уже вроде как)))
Россия создаст группировку спутников для быстрого интернета к 2027 году
Всеволод Шевченко
18:27
Нет нет, иди дальше. На х...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Игорь Кот
18:26
да почему опять 16 на 5080... ну хоть бы 20 уже поставили это же предфлагман в конце концов. сейчас 16 это вот прям тютелька в тютельку, следующие игры будут требовать много больше.
Раскрыты технические характеристики NVIDIA GeForce RTX 5090 и RTX 5080
Всеволод Шевченко
18:26
и правильно! нечего поощрять уродов. Хотя постойте...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
TM1
18:24
потому все золото и запасают вместо необеспеченных фантиков. А уголь и Германия законсервировала, а потом вот расконсервировала.
Великобритания полностью откажется от угольной энергетики уже в этом году
Krumhold
18:20
Прямо сейчас вижу мыло у 6600 в Старфилде с твоего скрина урод поганый. Просто потому что это видео с ютуба
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Китя
18:19
Как растянутый 3440Х1440 диагональ 34 дюйма и гнутый. а 2К 2560Х1440 все маленькие мониторы квадратные макс 27 дюймов. да и широкоформатный монитор гнутый лучше погружает в саму игру. Спасибо тебе за ...
Почему AMD не смогла повторить успех видеокарт Radeon RX 400-500 в новых поколениях
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем