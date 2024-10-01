Новинка является немного измененной моделью Edge 50 Neo с защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i

Motorola выпустила свой второй ThinkPhone, который заменяет прошлогоднюю модель на базе чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1. Хотя на сайте компании новый смартфон называется ThinkPhone by Motorola, похоже, его официальное название на самом деле ThinkPhone 25.

В любом случае, как бы он не назывался, новый ThinkPhone фактически является переименованным Edge 50 Neo. Хотя Motorola не признает этого, ThinkPhone 25 соответствует Edge 50 Neo размерами 154,1 x 71,2 x 8,1 мм, весом 171 г, защитной сертификацией IP68, соответствием стандарту MIL-STD-810H и аккумулятором емкостью 4310 мАч, который поддерживает проводную и беспроводную зарядку мощностью 68 Вт и 15 Вт соответственно. Кроме того, Motorola оснастила ThinkPhone 25 следующими камерами:

- основная: 50 МП Sony LYT-700C, диафрагма f/1.8, двухпиксельный PDAF, размер пикселя 1,0 мкм, оптическая стабилизация изображения;

- верхширокоугольная: 13 МП, диафрагма f/2.2, размер пикселя 1,12 мкм, угол обзора 120°;

- телеобъектив: 10 МП, диафрагма f/2.0, размер пикселя 1,0 мкм, оптическая стабилизация изображения, 3-кратный оптический зум;

- фронтальная: 32 МП, диафрагма f/2.4, размер пикселя 0,7 мкм.

Более того, новый ThinkPhone 25 получил чипсет MediaTek Dimensity 7300, а также 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти uMCP. По какой-то причине Motorola установила немного меньший дисплей у нового ThinkPhone, который на 0,4 дюйма меньше, чем 6,4-дюймовый эквивалент внутри Edge 50 Neo. Тем не менее смартфон получил отличную 6,36-дюймовую pOLED-панель, выводящую изображение с разрешением 1220p с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит.

Кроме того, ThinkPhone 25 оснащен новым защитным стеклом Gorilla Glass 7i, о котором производитель объявил ещё весной. Также стоит отметить еще один важный аспект, а именно долгосрочную поддержку. Новый ThinkPhone будет получать обновления программного обеспечения и безопасности в течение пяти лет, предположительно до выхода ОС Android 19. В настоящее время Motorola планирует продавать ThinkPhone 25 в Европе и на других рынках по цене 499 евро (около 554 долларов), начиная с ноября.