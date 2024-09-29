Смартфон будет представлен в двух вариантах отделки и в количестве всего 88 экземпляров.

Компания Caviar, специализирующаяся на выпуске люксовых кастомных смартфонов ведущих производителей представила первый в мире смартфон с тройным складным дисплеем Huawei Mate XT Ultimate, выполненный из таких премиальных материалов, как золото, карбон, титан и крокодиловая кожа. Эта роскошная версия стоимостью от 12770 долларов США ориентирована на любителей высоких технологий и премиального дизайна.

Напомню, что Huawei Mate XT Ultimate является первым в мире складным смартфоном с экраном из трех частей, количество предварительных заказов на который уже превысило шесть миллионов единиц. Стандартная версия Mate XT доступна в отделке из искусственной кожи красного и черного цветов, но Caviar вывела дизайн устройства на совершенно новый уровень с помощью своей эксклюзивной коллекции «Rich Colors».

Коллекция включает две кастомные версии: Gold Dragon и Black Dragon. Эти устройства изготовлены из лучших материалов, предлагая роскошное сочетание современных технологий.

Модель Gold Dragon является флагманом этой коллекции, украшенной 24-каратным золотом с использованием технологии Double Electroplating. Она имеет замысловатые узоры, вдохновленные древним китайским искусством многослойной ковки мечей из Лунцюань, технике, которой уже более 3000 лет. Декоративный дизайн перекликается с рамкой камеры Mate XT, что превращает устройство в уникальный предмет коллекционирования.

С другой стороны, версия Black Dragon вдохновлена легендарным Сюаньлуном из китайской мифологии и отличается отделкой из черной крокодиловой кожи, напоминающей чешую дракона, и позолоченными элементами. Она излучает силу и изысканность, что делает ее желанной энтузиастами роскошного дизайна.

Кастомные модели Huawei Mate XT Ultimate от Caviar доступны в вариантах с системой хранения объемом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Стоимость версии Black Dragon начинается с 12 770 долларов, а цена модели Gold Dragon начинается с 14 500 долларов.

Каждая версия является частью ограниченного выпуска из всего 88 единиц устройств, отдавая дань уважения числу 8, которое считается самым счастливым числом в китайской культуре.

Предыдущим шедевром Caviar стал позолоченный iPhone 16 Pro в эксклюзивном цвете Desert Titanium по цене от 10630 долларов.