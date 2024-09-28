По слухам, GeForce RTX 5080 также будет иметь 24 ГБ памяти, с использованием модулей GDDR7 объемом по 3 ГБ.

Одной из самых обсуждаемых тем после утечки спецификаций RTX 5090 и RTX 5080 стали высокие требования к питанию и разочаровывающий объем памяти в 16 ГБ для модели RTX 5080. Однако, возможно, это не вся информация о видеокарте. Утверждается, что NVIDIA также работает над версией с 24 ГБ. Хотя в оригинальном сообщении такие подробности не упоминаются, ресурс Wccftech напоминает нам о чипах объемом 3 ГБ памяти, которые будут использоваться со стандартом GDDR7.

По сути, это означает, что, хотя карта по-прежнему будет иметь 256-битную шину памяти, указанная выше емкость чипов позволит использовать новые конфигурации памяти. Первое поколение серии RTX 50 будет использовать модули памяти на 16 Гбит (или 2 ГБ), аналогичные моделям GDDR6X, но со временем станут доступны новые конфигурации, такие как 24 Гбит или 48 Гбит.

Нельзя игнорировать тот факт, что NVIDIA использовала очень похожий подход с видеокартами RTX 4080, которые были анонсированы в конфигурациях с 16 ГБ и 12 ГБ. Из-за негативной реакции, NVIDIA в конечном итоге отменила модель с 12 ГБ, которая позже чудесным образом превратилась в RTX 4070 Ti. Хотя в этом случае, обе карты имели совершенно разные характеристики. Однако, если предположить, что новый слух об RTX 5080 24 ГБ является правдой, она, скорее всего, появится позже и будет считаться обновлением оригинальной модели.

Важно отметить, что это все еще всего лишь слух. Информация, которую в настоящее время распространяют NVIDIA, её партнеры и инсайдеры, может не совпадать. Изменение спецификации может произойти в любой момент, и могут потребоваться месяцы, чтобы информация получила подтверждение. Например, RTX 4090 Ti, которая так и не была выпущена, уже находилась в производстве, и для неё даже была создана собственная система охлаждения, но модель так и не вышла на рынок.