Тестирование Dimensity 9400 показало разочаровывающие результаты графической производительности Immortalis-G925 MP12.

Китайский производитель микрочипов, компания MediaTek в последнее время постоянно оказывается в центре внимания средств массовой информации, в основном из-за новостей о его предстоящем флагманском чипсете Dimensity 9400. Недавно процессор установил новый рекорд по наивысшему результату смартфонов на ОС Android в рейтинге AnTuTu. Теперь графический процессор в составе чипсета прошел тестирование на другой платформе, а именно Geekbench.

Чипсет Dimensity 9400 оснащен графическим процессором Arm Immortalis-G925 MP12, который набрал 16 257 баллов в тесте OpenCL Geekbench.

Хотя результат выше, чем у Dimensity 9300, новый чипсет всего на 10% опережает своего предшественника. ARM, производитель графических процессоров, рекламирует Immortalis-G925 как самый производительный и эффективный графический процессор на сегодняшний день. Однако его производительность в Geekbench говорит об обратном.

Однако, прежде чем принижать графические возможности Dimensity 9400, важно рассмотреть ограничения тестовых платформ. Geekbench предлагает хорошую отправную точку для оценки общей производительности, однако, он не всегда рассказывает всю картину.

Предыдущая утечка предполагает, что GPU Immortalis-G925 может работать лучше в реальных приложениях. Согласно утечке, Dimensity 9400 может даже превзойти Apple A18 Pro в тесте GFXBench Aztec 1440p off-screen Vulkan.

Таким образом, все еще есть шанс, что Dimensity 9400 покажет себя значительно лучше в реальных играх и других интенсивных задачах, использующих графические процессоры.

Даже если просмотреть чистые спецификации, то Immortalis-G925 имеет некоторые впечатляющие характеристики. Он имеет 12 вычислительных блоков и пиковую тактовую частоту 1,62 ГГц, что делает его одним из самых быстрых графических процессоров для смартфонов.

Стоит отметить, что тест также проводился на ещё невыпущенном телефоне серии Vivo X200, поэтому тестовая платформа могла быть не совсем оптимизирована для нового Dimensity 9400.

Ожидается, что официальный запуск Dimensity 9400 состоится 9 октября, после которого мы получим более ясную картину реальных возможностей Immortalis-G925. До тех пор лучше не полагаться на указанные данные о производительности, основанные исключительно на результатах синтетических тестов.