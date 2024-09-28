Новинка от Nintendo получит магнитные боковые блоки кнопок с обновленным дизайном аналоговых джойстиков

Новые подробности о будущей консоли Nintendo Switch 2 были раскрыты в недавнем выпуске Vandal Radio. По словам Рубена Меркадо, генерального директора Blade, компании, производящей аксессуары для консоли, Switch 2 уже находится на завершающей стадии разработки и, как ожидается, будет выпущена примерно в марте или апреле следующего года.

Меркадо подтвердил, что новая консоль будет оснащена магнитными съемными блоками кнопок по бокам с системой блокировки для обеспечения надежного соединения. Хотя их точный дизайн остается нераскрытым, они, вероятно, будут отличаться от предыдущих моделей, чтобы соответствовать новому дизайну аналоговых джойстиков.

Недавно появившиеся в сети фотографии Nintendo Switch 2, которые, как полагают, являются настоящими, показывают возможные изменения, включая вышеупомянутые магнитные джойстики и два порта USB-C. Сообщается, что компания Nintendo рассматривает альтернативные варианты для аналоговых джойстиков, такие как плоские стики или трекпады, чтобы предотвратить попадание пыли и повысить долговечность устройства.

Ожидается, что новая модель портативной консоли будет иметь 8-дюймовый экран и немного больший, чем у оригинальной Switch корпус. Кроме того, недавние открытия в прошивке Switch 18.0.0 предполагают, что Nintendo Switch 2 может поддерживать обратную совместимость с текущей моделью.

Хотя цена Switch 2 остается неопределенной, по оценкам экспертов, она может составить от 400 до 500 евро. Такая цена поставит грядущую консоль выше, чем оригинальная Switch, но ниже, чем другие портативные консоли текущего поколения.