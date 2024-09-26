Новинка по характеристикиам идентична обычному Reno 12 Pro, но отличается великолепным внешним дизайном и, возможно, пользовательским интерфейсом в таком же стиле

Бренд Oppo в сотрудничестве с известным индийским модельером Манишем Малхотрой создал ограниченную версию своего популярного смартфона Reno 12 Pro 5G. Oppo Reno 12 Pro Manish Malhotra Limited Edition сочетает в себе элегантность и изысканность дизайна Малхотры с премиальными функциями Oppo Reno 12 Pro.

Reno 12 Pro Manish Malhotra Limited Edition отличается отличной черной цветовой гаммой, украшенной замысловатыми узорами из золотых листьев, отражающими фирменный стиль Малхотры. На задней панели указаны имена Oppo и Маниша Малхотры.

С точки зрения технических характеристик Oppo Reno 12 Pro Manish Malhotra Limited Edition идентичен стандартному Reno 12 Pro 5G. Он включает в себя 6,7-дюймовый изогнутый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+, частотой обновления 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1200 нит. Устройство работает на базе чипсета MediaTek Dimensity 7300, предлагая до 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

Система камер смартфона включает тройной задний модуль с 50-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельной телефотокамерой. На передней панели находится 50-мегапиксельная селфи-камера. Reno 12 Pro 5G оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч, который поддерживает зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт.

Устройство работает на ColorOS 14.1 на базе Android 14 и имеет рейтинг IP68 по защите от воды и пыли. Кроме того, смартфон оснащен рядом функций на базе ИИ, включая AI Eraser, AI Studio, AI Clear Face, AI Best Face, AI Smart Matting, AI Recording Summary, AI Summary, AI Writer, AI Speak, AI Clear Voice, AI Antenna switching, AI Link Boost и Beacon Link, которые улучшают различные аспекты использования телефона.

Oppo Reno 12 Pro Manish Malhotra Limited Edition в настоящее время доступен для предварительного заказа по цене 36999 рупий в Индии. Хотя Oppo не указала точную конфигурацию памяти, доступную для этой модели ограниченного выпуска, скорее всего, это будет вариант с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, исходя из его цены. Поступление в продажу запланировано на 3 октября.