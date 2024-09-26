Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
AMD готовит процессор Ryzen 5 9600X3D с технологией 3D V-Cache
Процессор будет предназначен для нетребовательных игроков, но покажет хорошую производительность

 Процессоры AMD Ryzen с технологией 3D V-Cache являются одними из самых востребованных чипов для геймеров. Они предлагают отличную производительность и эффективность в играх, и это одна из причин, по которой пользователи активно покупают их по всему миру. В своем следующем поколении процессоров с 3D V-Cache, похоже, компания работает над четырьмя моделями, включая Ryzen 5 9600X3D в качестве чипа начального уровня.

 Последнее сообщение от Хоанга Ань Фу говорит, что AMD уже планирует выпустить модель Ryzen 5 9600X3D, в своей линейке 3D V-Cache, которая также будет включать высококлассные модели, относящиеся к линейкам Ryzen 7 и Ryzen 9. Герой данной новости - Ryzen 5 9600X3D станет прямым продолжением Ryzen 5 7600X3D, который только недавно был запущен, но ограничен определенными розничными магазинами в разных регионах. Он является эксклюзивным для Microcenter в США, Mindfactory в Германии и JD в Китае. Чип стоит 299 долларов США, поэтому можно ожидать схожую цену на Ryzen 5 9600X3D при запуске.

 Ранее AMD также выпустила Ryzen 5 5600X3D некоторое время назад, который был чипом только для Microcenter, и в ходе тестирования показал, что является действительно хорошим решением для нетребовательных пользователей по цене 199 долларов США. Конечно, платформа AM5 несколько дороже, но чипы начального уровня с высокой производительностью в играх могут привлечь гораздо больше пользователей на новую платформу, которая также продолжит поддерживать следующие поколения чипов Ryzen 3D V-Cache.

 Что касается остальных чипов, то AMD также работает над Ryzen 7 9800X3D, который является 8-ядерной моделью и, как Ryzen 5 9600X3D, будет иметь одну матрицу CCD с единственным стеком 3D V-Cache. Чипы Ryzen 9, такие как Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D, будут иметь два CCD с одним стеком на каждом CCD.

 AMD также недавно провела мероприятие в Китае, организованное совместно с компанией Gigabyte, на котором рассказала о производительности и графике запуска своих будущих процессоров Ryzen 9000X3D. Ryzen 7 9800X3D станет первым чипом в новой линейке 3D V-Cache следующего поколения, который будет анонсирован в конце октября с запуском в начале ноября, а остальная часть линейки будет представлена в начале следующего года, поэтому, вероятно, можно ожидать анонса во время выставки CES 2025.

 Новый чип Ryzen 7 9800X3D должен стать серьезным ответом на настольные процессоры Intel Core Ultra 200 Arrow Lake, которые также будут запущены в следующем месяце.

#amd #процессоры #процессоры amd #ryzen 9000 #ryzen 5 7600x3d #ryzen 9000x3d #amd 3d v-cache #ryzen 5 9600x3d
Источник: wccftech.com
+
Написать комментарий (0)
MSI первой выпустила BIOS с микрокодом 0x12B для материнских плат Intel Z790 и B760
Доля дискретных видеокарт Intel на рынке снизилась практически до 0%
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России начат новый мегапроект — автодорога вокруг Азовского моря
15
Android Auto 12.9 с новыми функциями стала доступна для загрузки по всему миру
6
Первый майнер вывел на биржу 1215 Bitcoin и заработал 77 миллионов долларов
1
Выпущен iQOO Z9 Turbo+ с чипом Dimensity 9300+, мощной СО, батареей на 6400 мА·ч и ценой от $330
+
Telegram начинает удалять ссылки на крупнейшую библиотеку Z-Library
3
Первое крупное обновление Android 15 сделает уведомления для нескольких устройств более удобными
+
С утратой Покровска Украина может потерять половину производства стали из-за дефицита угля
1
Defense News: Российский стартап продал 1000 БПЛА, обойдя западные санкции
+
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
1
Самолет с эффектом крыла Liberty Lifter поднимает груз без взлетно-посадочной полосы
3
Nvidia поделилась списком новых игр, получивших DLSS 3 и DLSS2
1
В Республике Дагестан запустили крупнейший на Северном Кавказе завод по производству полимерных труб
+
В России продолжается возрождение отрасли микроэлектроники
+
Античит и прекращение онлайн поддержки GTA 5 значительно сократило число игроков
8
Официальное видео распаковки Samsung Galaxy S24 FE подтвердило ключевые характеристики смартфона
+
Российские войска заняли ещё четыре квадратных километра в районе Угледара
1
Linux набирает популярность и перетянет на себя часть пользователей уходящей Windows 10
11
Snapdragon 8 Gen 4 протестировали в составе Galaxy S25 Ultra с частотой 4,47 ГГц
+
Snapdragon 8 Gen 5 будет работать на частоте 5 ГГц
+
ЛиАЗ возобновил производство автобусов-гармошек с новым двигателем ЯМЗ-537
+

Популярные статьи

Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
21
"Enotria: The Last Song" - кривая игра с кривым управлением на кривом движке (обзор)
6
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
50
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
12
Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор
14
Какой SSD емкостью 4 терабайта купить для игрового ПК – 5 интересных моделей
2
Тестирование "игрового" ноутбука ASUS TUF Gaming A17 FA707NU-HX051
8
Huawei Mate XT Ultimate - первый в мире тройной складной смартфон
4
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
5
Как Neuralink Илона Маска использует шифр языка Вселенной
+

Сейчас обсуждают

Гниловод
19:10
у пиндосов 60 лет уже такая доктрина.
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
mayday30
19:06
Странно, вроде норм карты.
Доля дискретных видеокарт Intel на рынке снизилась практически до 0%
VL86f
19:05
Народ, что здесь происходит??? Что это было??? Нафига и зачем???
Выпущен Installer-SH версии 1.6: Больше автоматизации, исправление ошибок, локализация
Evgeny Chezarin
19:03
Вышла новая ртх3050. 6гб, 96 бит, gddr6, Palit. Бомба дна, ой простите, дня.
Процессоры AMD Ryzen 9000 оказались медленными, дорогими и продолжают разочаровывать геймеров
Bernigan
19:02
Блин, героиня вполне себе, ты в зеркало посмотри сначала
Сравнение Horizon Zero Dawn оригинальной версии и ремастера
Nvidia&Intel Hater
19:01
так твой по тестам на говно исходит .карта не догуржена проц в сотку долбится.10900 унитазное дерьмо с диким тдп.топчиковый .ты хоть сам понимаешь что ты несешь .твое гамно стоит около 10-ки .дешевле...
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Лев корл
18:53
О, чмо звезднополосатое блинкин свои файфцентс провоняло))) Его первого под шконку загонят
Госсекретарь США назвал «безответственным шагом» обновление ядерной доктрины России
Yilec
18:52
Данию на карте не найдешь без лупы, а она лезет жизни всех учить.
Премьер Дании заявила о необходимости разрешить ВСУ бить западными ракетами вглубь территории РФ
Лев корл
18:51
Испугали Китай голой...😂😂😂
Reuters: Китай вместе с РФ создаёт секретный ударный дрон «Гарпия», способный повлиять на итоги СВО
Bender-Shmender
18:51
Они как солевые торчки - уже просто не получается не пиздеть.
Reuters: Китай вместе с РФ создаёт секретный ударный дрон «Гарпия», способный повлиять на итоги СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем