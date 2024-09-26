Процессор будет предназначен для нетребовательных игроков, но покажет хорошую производительность

Процессоры AMD Ryzen с технологией 3D V-Cache являются одними из самых востребованных чипов для геймеров. Они предлагают отличную производительность и эффективность в играх, и это одна из причин, по которой пользователи активно покупают их по всему миру. В своем следующем поколении процессоров с 3D V-Cache, похоже, компания работает над четырьмя моделями, включая Ryzen 5 9600X3D в качестве чипа начального уровня.

Последнее сообщение от Хоанга Ань Фу говорит, что AMD уже планирует выпустить модель Ryzen 5 9600X3D, в своей линейке 3D V-Cache, которая также будет включать высококлассные модели, относящиеся к линейкам Ryzen 7 и Ryzen 9. Герой данной новости - Ryzen 5 9600X3D станет прямым продолжением Ryzen 5 7600X3D, который только недавно был запущен, но ограничен определенными розничными магазинами в разных регионах. Он является эксклюзивным для Microcenter в США, Mindfactory в Германии и JD в Китае. Чип стоит 299 долларов США, поэтому можно ожидать схожую цену на Ryzen 5 9600X3D при запуске.

Ранее AMD также выпустила Ryzen 5 5600X3D некоторое время назад, который был чипом только для Microcenter, и в ходе тестирования показал, что является действительно хорошим решением для нетребовательных пользователей по цене 199 долларов США. Конечно, платформа AM5 несколько дороже, но чипы начального уровня с высокой производительностью в играх могут привлечь гораздо больше пользователей на новую платформу, которая также продолжит поддерживать следующие поколения чипов Ryzen 3D V-Cache.

Что касается остальных чипов, то AMD также работает над Ryzen 7 9800X3D, который является 8-ядерной моделью и, как Ryzen 5 9600X3D, будет иметь одну матрицу CCD с единственным стеком 3D V-Cache. Чипы Ryzen 9, такие как Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D, будут иметь два CCD с одним стеком на каждом CCD.

AMD также недавно провела мероприятие в Китае, организованное совместно с компанией Gigabyte, на котором рассказала о производительности и графике запуска своих будущих процессоров Ryzen 9000X3D. Ryzen 7 9800X3D станет первым чипом в новой линейке 3D V-Cache следующего поколения, который будет анонсирован в конце октября с запуском в начале ноября, а остальная часть линейки будет представлена в начале следующего года, поэтому, вероятно, можно ожидать анонса во время выставки CES 2025.

Новый чип Ryzen 7 9800X3D должен стать серьезным ответом на настольные процессоры Intel Core Ultra 200 Arrow Lake, которые также будут запущены в следующем месяце.