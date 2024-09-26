Новый набор инструкций X86S версии 1.2 удаляет множество 16-разрядных и 32-разрядных функций.

Корпорация Intel представила последнюю версию своей архитектуры с урезанным набором команд X86S. Версия 1.2 продолжает тенденцию к сокращению множества 16-разрядных и 32-разрядных функций. Это продолжение прошлогоднего обещания производителя чипов оптимизировать архитектуру x86.

X86S — это план модернизации Intel для старичка x86, который десятилетиями поддерживал ПК. Первоначальная архитектура x86 появилась в 1978 году с 16-разрядным процессором Intel 8086. Поскольку потребности в вычислениях росли на протяжении десятилетий, Intel добавляла новые возможности для обработки 32- и 64-разрядных вычислений.

Однако все эти расширения приносили дополнительные сложности. Поэтому в мае прошлого года Intel выдвинула идею оптимизированной версии, работающей только в 64 битных средах, названной X86S. Цель состоит в том, чтобы убрать устаревшие функции для более оптимизированной конструкции чипов.

Новая версия спецификации 1.2 удаляет несколько 16-битных и 32-битных функций. К ним относятся реальные и защищенные 16-битные режимы, 16-битная адресация, устаревшие уровни привилегий 1 и 2 уровней и другие малоиспользуемые устаревшие вещи.

В своем предыдущем блоге Intel заявила, что остатки эпох процессоров 8086 и i386 стали ненужными в современном 64-битном мире. Хотя подробности пока неизвестны, 32-битный режим совместимости все еще присутствует.

Intel также подчеркнула, что для 64-битных операционных систем конца 2000-х и начала 2010-х годов компания опирается на современную виртуализацию для обеспечения поддержки. Это означает, что все более старые ОС, такие как Windows XP, DOS или другие 16-битные/32-битные системы, с этого момента будут отнесены к виртуальным машинам и эмуляторам.

Неясно, насколько далеко Intel зайдет во имя эффективности. Одной из сильных сторон инструкций x86 всегда была их непревзойденная поддержка, охватывающая целые десятилетия. Это позволяло старому программному обеспечению и оборудованию работать очень долгое время после появления новых стандартов.

Если Intel примет решение использовать X86S для будущих процессоров, то это может означать радикальный разрыв с идеей максимальной совместимости. Все это, однако, назревало вполне ожидаемо, особенно с учетом того, что, возможно, более эффективная архитектура Arm набирает популярность благодаря Apple и Qualcomm.

Конечно, решения Intel не будут приниматься в отрыве от реального положения дел в отрасли. Давний партнер и конкурент по x86 компания AMD, вероятно, скажет своё веское слово по данному вопросу. 64-битные расширения AMD64 для x86 проложили путь для современных 64-битных вычислений после того, как процессоры Intel Itanium потерпели неудачу. Если X86S будет успешной, то двум гигантам, вероятно, придется каким-то образом координировать свои дальнейшие действия.