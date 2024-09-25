Данный процессор станет первым доступным X3D чипом в линейке Ryzen 9000

Инсайдер под ником "zhangzhonghao" с портала Chiphell сообщает, что получил интересные данные с презентации компании Gigabyte, на которой были показаны материнские платы на базе чипсета AMD X870. На мероприятии присутствовали представители AMD, сообщившие о подготовке к запуску трёх процессоров линейки Ryzen 9000 с поддержкой технологии 3D V-cache, однако, их выход каждой модели будет в разное время.

Слухи о процессорах Ryzen 9000X3D первоначально были спровоцированы самой компанией AMD, так как ее сотрудникам не терпелось обсудить, что же будет дальше с платформой AM5. По словам менеджера по продуктам AMD, новые процессоры будут обладать некоторыми "крутыми отличительными чертами", хотя это заявление не раскрыло каких-либо подробностей. Однако инсайдеры поделились закрытой информацией от производителей материнских плат, которых часто становятся источником различного рода утечек о ещё не вышедших процессорах.

Одно из таких событий состоялось на недавнем мероприятии компании Gigabyte по случаю анонса плат на базе чипсета AMD X870. Не лишне будет сказать, что все ведущие производители материнских плат проводили аналогичные презентации, и все мы стали свидетелями разного рода утечек информации с некоторых из этих мероприятий, в ходе которых компании показали новые возможности плат серий AMD 800 и Intel 800, хотя большая часть подробностей по-прежнему остаются недоступными.

Также следует отметить, что инсайдер опубликовавший новую утечку не является новичком и ранее уже раскрывал производственные планы компаний, но после этого сменил свой ник и попросил не раскрывать свою личность. Из этих сообщений стало известно, что первым процессором с технологией 3D V-cache в линейке Ryzen 9000 станет Ryzen 7 9800X3D, запуск которого ожидается ближе к концу октября, а топовые чипы Ryzen 9 9900X3D и 9950X3D появятся спустя несколько месяцев. Судя по всему, эти процессоры могут быть официально представлены в текущем году, но их выход будет отложен до следующего года.

Обсуждение на Chiphell привлекло внимание других известных инсайдеров, включая Wjm47196, который в свою очередь добавляет, что Ryzen 7 9800X3D не будет поддерживать разгон, о чем сообщали более ранние утечки.

Стоит отметить, что подобного рода заявления только добавляют определенную путаницу, но, по крайней мере, слухи о дате запуска могут быть точными.