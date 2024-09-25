Кроме того, в очередной раз подтвердился запуск в продажу данных плат 30 сентября

Китайские СМИ сообщают, что AMD назначила дату выпуска своих материнских плат X870 и X870E на 30 сентября. Это неудивительно, так как эта дата уже упоминалась несколько раз в утечках и даже розничными продавцами. Однако на этот раз есть подтверждение от четырех крупнейших производителей материнских плат в Китае, которые начали размещать новые платы на популярных розничных платформах.

Тем, кто откладывал покупку серии Ryzen 9000 в ожидании новой платформы на базе новейших чипсетов материнских плат AMD, придется подождать еще пять дней, прежде чем выйдут обзоры и начнутся продажи. В идеале обзоры должны быть доступны на день раньше, но AMD, похоже, уверена, что потребители будут совершать осознанные покупки без предварительного независимого тестирования.

Эмбарго на серию AMD 800 выглядит следующим образом:

• Обзоры X870E/X870: 30 сентября

• Продажи X870E/X870: 30 сентября

• Обзоры и продажи серий B850/B840: TBC

Это также служит напоминанием о том, что AMD пока не сняла эмбарго на свою серию среднего уровня. Платы B850 и B840, как ожидается, выйдут позже, возможно, через несколько месяцев.

Хотя AMD официально не подтверждала дату выпуска серии плат X870, китайские СМИ сообщают, что все основные производители уже разместили новые платы на популярной платформе JD с указанием их окончательной цены. Таким образом, подтверждены не только цены, но и дата выпуска.

Поскольку уже также есть некоторые данные от американского розничного продавца на платы Gigabyte X870, то можно сравнить цены. В целом, виден рост цен на 10–20 % после конвертации китайской розничной цены в доллары США и исключения НДС.







