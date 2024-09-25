Правда, iPhone 16 Pro Max по-прежнему остается лидером по съемке видео

Apple выпустила смартфоны iPhone 16 и iPhone 16 Pro в начале этого месяца, и хотя устройства были приняты в целом довольно хорошо, есть некоторые аспекты, над которыми компании нужно поработать в следующем году. Камеры устройств были обновлены в этом году как на стандартных, так и на Pro моделях, но они все еще отстают от многих производителей смартфонов Android в тестах. Рейтинг DxOMark предполагает, что iPhone 16 Pro Max достоин лишь четвертого места в общем рейтинге камер.

За эти годы DxOMark приобрел довольно хорошую репутацию, когда дело касается тестирования аппаратного обеспечения камер и общего качества получаемых фотографий и видео. Он стал эталоном для пользователей и технологических гигантов, позволяя проанализировать производительность и качество аппаратного обеспечения камер на смартфонах. Похоже, что iPhone 16 Pro Max не преуспел в плане лидерства над некоторыми флагманами Android. Как и Samsung, iPhone 16 Pro Max от Apple также отошел на второй план в этом году, в то время как Huawei, Google и Honor заняли первые три позиции.

Huawei Pura 70 Ultra занял первое место в рейтинге камер DxOMark, за ним следуют Google и Honor за лучшие фотографии на смартфоне. Тесты DxOMark включают в себя реальные сценарии, а также различные научные тесты, чтобы сделать вывод о том, какая камера обеспечит наилучшие результаты для конечного пользователя.

iPhone 16 Pro Max, самый производительный iPhone от Apple на сегодняшний день, был тщательного протестирован с помощью 3000 фотографий и 150 часов видео. Выводом является рекомендация, что Apple нужно поработать над фотографиями. Хотя все сводится к индивидуальным предпочтениям каждого конкретного пользователя, но хитрости Apple по минимизации теней и бликов были довольно очевидны. Однако что касается видео, то тут история совсем иная.

iPhone был королем видеосъемки некоторое время, и в этом году компания сохранила этот титул. Линейка iPhone 16 комплектуется новой кнопкой управления камерой, которая предлагает пользователям больше контроля над тем, что они снимают, и каким они хотят получить итоговое изображение.