Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
goldas
Intel представила ускоритель искусственного интеллекта Gaudi 3
Новинка от Intel проигрывает по производительности и функционалу графическим ускорителям от Nvidia, но собирается конкурировать за счет более низкой цены своих процессоров.

 Компания Intel официально представила сегодня свой ускоритель Gaudi 3 для рабочих нагрузок ИИ. Новые процессоры медленнее популярных графических процессоров H100 и H200 от Nvidia, поэтому Intel делает ставку на успех Gaudi 3 за счет его более низкой цены и более низкой совокупной стоимости владения (TCO).

 Процессор Gaudi 3 от Intel использует два чиплета, которые содержат 64 тензорных ядра процессора (TPC, структура MAC 256x256 с накопителями FP32), восемь процессоров умножения матриц (MME, 256-битный векторный процессор) и 96 МБ кэша SRAM на кристалле с пропускной способностью 19,2 ТБ/с. Кроме того, Gaudi 3 включает 24 сетевых интерфейса 200 GbE и 14 медиа-процессоров, способных работать с кодеками H.265, H.264, JPEG и VP9 для поддержки обработки изображений. Процессор комплектуется 128 ГБ памяти HBM2E в восьми стеках, предлагая огромную пропускную способность в 3,67 ТБ/с.

 Gaudi 3 от Intel представляет собой значительное улучшение по сравнению с Gaudi 2, который имеет 24 TPC, два MME и несет 96 ГБ памяти HBM2E. Однако похоже, что Intel упростила как TPC, так и MME, поскольку процессор Gaudi 3 поддерживает только матричные операции FP8, а также матричные и векторные операции BFloat16, т. е. больше никаких FP32, TF32 и FP16.

 Что касается производительности, то Intel заявляет, что Gaudi 3 может предложить до 1856 TFLOPS в BF16/FP8, а также до 28,7 BF16 векторных TFLOPS при TDP около 600 Вт. По сравнению с Nvidia H100, по крайней мере на бумаге, Gaudi 3 предлагает немного более низкую производительность BF16, в два раза более низкую производительность FP8 и значительно более низкую векторную производительность BF16 (28,7 против 1979 TFLOPS).

 Более важным, чем чистые спецификации, будет фактическая производительность Gaudi 3 в реальных приложениях. Процессору нужно конкурировать с серией AMD Instinct MI300, а также с процессорами Nvidia H100 и B100/B200. Следует иметь в виду, что многое зависит от программного обеспечения и других факторов. На данный момент Intel показала несколько слайдов, утверждающих, что Gaudi 3 может предложить значительное преимущество в цене и производительности по сравнению с Nvidia H100.

 Ранее в этом году Intel указала, что комплект ускорителя на основе восьми процессоров Gaudi 3 на базовой плате будет стоить 125000 долларов, это означает, что каждый из них будет стоить около 15625 долларов. Для сравнения, карта Nvidia H100 в настоящее время доступна за 30678 долларов, поэтому Intel действительно планирует применить стратегию более низкой цены перед своим конкурентом. Тем не менее, с потенциально огромными преимуществами в производительности, предлагаемыми графическими процессорами B100/B200 на базе Blackwell, еще предстоит увидеть, сможет ли Intel сохранить свое преимущество над конкурентом.

 «Спрос на ИИ ведет к масштабной трансформации в центрах обработки данных, и отрасль требует выбора в области оборудования, программного обеспечения и инструментов для разработчиков. С запуском Xeon 6 с P-ядрами и ИИ-ускорителями Gaudi 3 компания Intel обеспечивает открытую экосистему, которая позволяет нашим клиентам реализовывать все свои рабочие нагрузки с большей производительностью, эффективностью и безопасностью», — сказал Джастин Хотард, исполнительный вице-президент Intel и генеральный менеджер группы центров обработки данных и искусственного интеллекта.

 Ускорители искусственного интеллекта Gaudi 3 от Intel будут доступны в IBM Cloud и Intel Tiber Developer Cloud. Кроме того, системы на базе Intel Xeon 6 и Gaudi 3 будут доступны в системах Dell, HPE и Supermicro в четвертом квартале, при этом поставки систем от Dell и Supermicro начнутся в октябре, а поставки от Supermicro — в декабре.

#intel #nvidia #искусственный интеллект #графические ускорители #h100 #gaudi3 #gaudi 3 #intel gaudi #intel gaudi3
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС Германии вынужденно подняли в небо истребители из-за 5 боевых самолётов ВКС РФ
4
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
13
МИД Великобритании сообщил о диалоге с США по поводу разрешения на удары Storm Shadow вглубь РФ
+
Автомагистраль, которую строили 13 лет на юго-западе России, сдадут в 2024 году
1
На БАМе построили новые объекты, которые протянулись через болота и многолетнюю мерзлоту
+
Unity представила новый движок 6 в демоверсии New Time Ghost
1
Покупку Intel компанией Qualcomm с высокой вероятностью заблокирует Китай
3
Новый смартфон Xiaomi Redmi Note 14 Pro сможет 24 часа пролежать под водой
2
Intel привлекла $8,5 млрд инвестиций за последнюю неделю, поскольку Qualcomm готовится к поглощению
7
Следующие флагманские смартфоны Samsung могут перейти на использование процессоров MediaTek
2
OnePlus решила сделать дизайн OxygenOS похожим на iOS 18
+
Илон Маск объяснил, почему в холодном климате не нужны электробусы
2
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
5
ВСУ заявили, что российские штурмовики прорвались на окраину Угледара и навязали бои в городе
2
GeForce RTX 5090 будет подключаться к ПК при помощи 2-х 16-контктных разъёмов общей мощностью 1200Вт
8
Назван самый продаваемый смартфон в первой половине 2024 года
+
Правительство РФ обяжет Apple разрешить появление российского магазина приложений RuStore на iOS
5
Core Ultra 9 285K набрал 44 883 балла в тесте V-Ray
8
Наличие у китайских производителей передовой техники ещё не гарантирует возможности выпуска современных чипов
1
Bloomberg: студенты из Омска создали ПО для игры в покер и смогли заработать миллионы долларов
+

Популярные статьи

Авторы Hamster Kombat вынудят платить геймеров за перевод токенов на кошельки
19
В скором времени в России появится новый отечественный конкурент КамАЗа
6
Итоги гоночного уик-энда 21- 22 сентября
3
Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro
9
Почему при выходе из дома нужно отключать Wi-Fi, и как мошенники пользуются ошибками пользователей
6
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
44
Новый вид оружия и старый терроризм - как гражданские технологии становятся смертельными
17
Не только God of War: Ragnarök — девять лучших игр разных жанров про викингов на ПК
3
GeForce RTX 3060 vs God of War Ragnarök – какую видеокарту купить для эксклюзива с PlayStation 5
4

Сейчас обсуждают

nukemall
08:38
Вы, тупые пропагандонские боты, со своей тухлой методичкой ничего кроме смеха не вызываете.
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Александр Дедок
08:33
Это же баблик, даже Зелот по сравнению с ним кладезь мудрости. А я еще в свое время Заглота ругал за паршивые статейки.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Александр Дедок
08:31
ну да - владельцы 4090 у которых поплавились разъемы питания весело понесут килобаксы за ещё более прожорливую 5090 ... сам наверное на 1060 3гб сидишь?
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Александр
08:31
Самсунги не тем занимаются. Им надо было пейджеры делать...
Девушка потеряла слух из-за Samsung Galaxy Buds FE
Gerr_Lord87
08:27
Поэтому и нужно брать на старте топовые карты +- через месяца два/три, ибо в дальнейшем они будут только дорожать.
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
stellsnake
08:27
Бл.. а сейчас что идёт?
США готовы возобновить с Россией диалог по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений
Gerr_Lord87
08:26
Прирост 4090 по сравнению с 3090 был реально огромным. Если будет такая же разница и с 5090-4090, то вообще топчик 👍
Европейские магазины начали снижать цены на видеокарты GeForce RTX 40, но до РФ скидки не добрались
Александр
08:26
Второй сезон лохотрона! Разработчики ждут отважных, но не совсем умных тапальщиков. Читеры поощряются до следующего листинга.)))
Создатели Hamster Kombat прокомментировали ситуацию с банами игроков и пожелали им играть честно
Egor Rybakov
08:23
За 135 взял новую гигу на авито купленную в Казахстане, вторую по качеству в линейке после Aorus master, в прошлом году в августе.До сих пор работает без нареканий. Для 1440p самое то для натива) Хотя...
Незадолго до анонса RTX 5090 нынешняя RTX 4090 продаётся по стоимости целого игрового ПК
Алексей Кузнецов
08:22
Хорошие самолёты заложили при Брежневе. А где путинские поделия? Все отмыты по офшорикам? Заныканы по дворцам, яхтам и бизнесджетам? Инвестированы в персональных гимнасток? Гы.
TNI: При виде Су-35С американские самолёты пятого поколения вынуждены отступать
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем