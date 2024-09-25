Новинка стала самым мощным устройством в линейке Z9, а также получила батарею на 6400 мАч

iQOO представила новое устройство в линейке смартфонов Z9 в Китае, которая включает модели iQOO Z9, Z9x и Z9 Turbo. Новейшим предложением от суббренда Vivo является модель iQOO Z9 Turbo+. Это самый топовый смартфон в серии, хотя в устройстве изменился только процессор, и появился более крупный аккумулятор. Остальные характеристики и дизайн такие же, как у других устройств серии iQOO Z9.

iQOO Z9 Turbo+ оснащен 6,78-дюймовым OLED-дисплеем Huaxing C8. Он имеет разрешение 1,5K с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит. Это обеспечивает четкое, плавное и яркое изображение в любом режиме использования смартфона. Экран также оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев. В дизайне смартфон применена плоскую рамку и квадратный модуль камер на задней панели. Кроме того, новинка имеет сертификацию IP65 по защите от воды и пыли.

Что касается датчиков изображения, то iQOO Z9 Turbo+ включает задний модуль камер с основным 50-мегапиксельным объективом на базе датчика Sony LYT-600 с поддержкой OIS и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. За съемку селфи и видеовызовы отвечает 16-мегапиксельная фронтальная камера.

Работает iQOO Z9 Turbo+ на флагманской однокристальной системе Dimensity 9300+ от компании MediaTek. Новинка оснащена оперативной памятью LPDDR5 объемом до 16 ГБ и хранилищем UFS 4.0 объемом 512 ГБ. Для повышения производительности устройства в смартфоне используется чип Q1 собственной разработки бренда. Устройство также оснащено внушительной системой жидкостного охлаждения 6K VC. Смартфон питается от аккумулятора емкостью 6400 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт., а также поставляется с оболочкой OriginOS 4 на базе Android 14 из коробки. Также iQOO Z9 Turbo+ оснащен беспроводными интерфейсами WiFi-7, Bluetooth 5.4, инфракрасным портом, NFC и портом USB-C.

iQOO Z9 Turbo+ предлагается в цветах Moon Shadow Titanium, Starlight White, Midnight Black. Стоимость устройства начинается с 2299 юаней (около 330 долларов США) за базовую версию с 12 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ, тогда как вариант с 16 ГБ ОЗУ и тем же накопителем стоит 2499 юаней (около 355 долларов США). Конфигурации с 12 ГБ /512 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ стоят 2699 юаней (около 385 долларов США) и 2899 юаней (около 410 долларов США) соответственно.