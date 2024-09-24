Частота в 5 ГГц относится к производительным ядрам, тогда как эффективные ядра будут иметь частоту 4 ГГц

Как раз в то время, когда начинают сниматься покровы тайны с предстоящего флагманского чипсета Snapdragon 8 Gen 4 от Qualcomm, утечка из известного инсайдера с Weibo уже частично проливает свет на его преемника под вероятным названием Snapdragon 8 Gen 5.

Утечка утверждает, что Snapdragon 8 Gen 5 будет иметь такую же конфигурацию ядра, как и Snapdragon 8 Gen 4. То есть получит 2 ядра производительности и 6 ядер эффективности, но утечка также предполагает значительный скачок тактовой частоты.

Ядра производительности, которые, по слухам, носят кодовое название Pegasus, будут работать на ошеломляющей для мобильных процессоров частоте 5,0 ГГц. Даже ядра эффективности имеют рабочую частоту 4,0 ГГц, согласно утечке. Если слух является правдой, то это значительно выше по сравнению с ожидаемыми 4,32 ГГц и 3,53 ГГц для ядра производительности и эффективности Snapdragon 8 Gen 4 соответственно.

Однако здесь может быть подвох. Утечка, хотя и не напрямую, намекает, что эти впечатляющие тактовые частоты могут применяться только к варианту Snapdragon 8 Gen 5, произведенному на производственном процессе TSMC N3P.

Ранее Qualcomm намекала на стратегию с двумя источниками производства чипов Snapdragon 8 Gen 5, использующую как мощности TSMC, так и Samsung Foundry. Это означает, что другая версия чипа, вероятно, предназначенная для устройств Samsung Galaxy, может быть создана с использованием техпроцесса SF2 от Samsung.

Тактовые частоты для версии, произведенной Samsung, остаются неизвестными, но слухи предполагают, что техпроцесс SF2 от Samsung может быть столь же мощным. В результате, произведенный Samsung Snapdragon 8 Gen 5 может также соответствовать или даже превосходить производительность чипа, произведенного TSMC.

Пока еще слишком рано рассуждать о реальных возможностях Snapdragon 8 Gen 5, поскольку Qualcomm в настоящее время сосредоточена на достойной работе флагманского чипа текущего года - Snapdragon 8 Gen 4. Это означает, что у компании есть достаточно времени, чтобы характеристики его преемника кардинально изменились. Однако, если утечка окажется точной, то Snapdragon 8 Gen 5 безусловно обеспечит значительный прирост производительности по сравнению со своим предшественником.