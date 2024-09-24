Кроме того, компания Tecno приготовила специальные версии Transformers моделей Spark 30 Pro и Spark 30

После запуска модели Spark 30, компания Tecno анонсировала Spark 30 Pro, который обладает лучшими характеристиками. Кроме того, производитель анонсировал версию Transformers как для модели Spark 30, так и для старшего Spark 30 Pro.

Spark 30 Pro имеет 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, что является обновлением по сравнению с дисплеем частотой 90 Гц. Он имеет центральное отверстие для 13-мегапиксельной камеры, а на задней панели размещены 108-мегапиксельный датчик и датчик глубины.

Tecno Spark 30 Pro работает на базе нового чипсета Helio G100 от MediaTek, который дебютировал в телефоне Tecno Camon 30S Pro. Чипсет работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти, и покупатели смогут выбрать между накопителем 128 ГБ или 256 ГБ.

Spark 30 Pro оснащен сканером отпечатков пальцев в дисплее, NFC, стереодинамиками, Dolby Hi-Res Audio, FM-радио и инфракрасным портом для управления электронными приборами. За автономность устройства отвечает аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Tecno поставляет телефон с пользовательской версией Android 14, которая приносит несколько функций ИИ, включая голосового помощника на базе Gemini и ИИ обои.

Tecno Spark 30 Pro будет доступен для покупки в цветах Obsidian Edge и Arctic Glow. Компания также сотрудничает с Hasbro для выпуска специального издания Transformer, которое имеет окраску, напоминающую Оптимуса Прайма и франшизу Transformers. Tecno Spark 30, анонсированный ранее, также получил издание Transformer, но с окраской Bumblebee.

Tecno является не первым производителем, который объявил о специальных выпусках своей продукции, связанных с Transformers от Hasbro. В прошлом году Anker анонсировала коллекцию устройств под брендом Transformers, включая проектор и внешний аккумулятор.

Компания Tecno пока не объявила, сколько будет стоить Spark 30 Pro, а также подробности о его доступности.