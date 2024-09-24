Однако это не является плохим результатом, так как Intel Core Ultra 5 245K имеет на 30 процентов меньше потоков

По мере приближения официального запуска семейства процессоров Core Ultra 200 Arrow Lake в следующем месяце, появляется все больше и больше утечек, связанных с данными чипами. Последние тесты, появившиеся в сети, касаются младшего процессора из стартовых моделей - Intel Core Ultra 5 245K, который появился на форумах Baidu вместе с результатами многопоточного теста Cinebench R23.

Процессор Intel Core Ultra 5 245K имеет 6 производительных и 8 энергоэффективных ядер, дающих в общей сложности 14 потоков, 24 МБ кэш-памяти L3 и 26 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 50 МБ. Базовые тактовые частоты установлены на 4,2 ГГц и 3,6 ГГц для производительных и эффективных ядер соответственно, а тактовые частоты в режиме ускорения для тех же ядер составляют 5,2 ГГц и 4,6 ГГц.

Сравнение характеристик новой модели и предшественника:

Core Ultra 5 245K: 14 ядер / 14 потоков / 4,2–5,2 ГГц / 24 МБ L3 / 26 МБ L2 / 125–159 Вт

Core i5-14600K: 14 ядер / 20 потоков / 3,5–5,3 ГГц / 24 МБ L3 / 20 МБ L2 / 125–181 Вт

Никаких подробностей, таких как скорость памяти, название материнской платы или установленное значение TDP, не упоминается. Можем видеть только многопоточную производительность процессора, который набирает 25495 баллов с базовой тактовой частотой 4,2 ГГц, что совпадает с просочившимися спецификациями несколько дней назад.

По сравнению со своим предшественником Intel Core i5-14600K, новый процессор Core Ultra 5 245K показывает преимущество всего в 4%, и хотя это может показаться смехотворным улучшением, следует помнить, что Core Ultra 5 245K имеет более низкие тактовые частоты и на 30% меньше потоков (20 против 14). Процессор также будет работать при более низком MTP в 159 Вт по сравнению с MTP в 181 Вт у Core i5-14600K. Это соответствует предыдущей утечке того же чипа.

Полученные цифры, вероятно, получены с использованием базового TDP, и можно ожидать более высоких результатов с профилем «Производительность». В остальном процессор почти на одном уровне с Ryzen 9 5950X и даже приближается к Core i9-12900K, будучи намного быстрее, чем Ryzen 7 9700X с преимуществом в 23%. Цена процессора должна быть в районе 350 долларов США, что примерно равно цене Ryzen 9 9700X, при этом предлагая гораздо более высокие многопоточные возможности. Можно также надеяться, что игровая производительность будет очень высокой.

Ожидается, что процессоры Intel Core Ultra 200 линейки Arrow Lake для настольных ПК поступят в продажу 24 октября вместе с первой волной материнских плат на безе чипсета Z890.