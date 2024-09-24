Xiaomi официально анонсировала запуск продаж новой линейки смартфонов Redmi Note 14.

Xiaomi ожидает довольно напряженная неделя, даже по ее собственным меркам. Напомню, что ранее в этом месяце компания подтвердила, что 26 сентября представит смартфоны Xiaomi 14T и Xiaomi 14T Pro по всему миру. Стоит отметить, что, хотя Xiaomi 14T Pro фактически является глобальной версией Redmi K70 Extreme Edition, у модели Xiaomi 14T нет прямого эквивалента в ассортименте Redmi.

Теперь Xiaomi объявила, что представит свои первые смартфоны серии Redmi Note 14 также 26 сентября. Интересно, что подтверждение этого пришло через неделю после публикации первого тизера, за которым через несколько дней последовала серия официальных фотографий устройств. Как и ожидалось, Xiaomi включит в серию Redmi Note 14 три устройства, которые она намерена продавать в качестве прямых преемников прошлогодних Redmi Note 13, Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro Plus.

Стоит обратить внимание, что этот запуск Redmi Note 14, Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro Plus будет касаться только внутреннего рынка Xiaomi. В настоящее время ожидается, что Xiaomi также представит серию Redmi Note 14 в Индии и по всему миру, во время отдельных мероприятий по запуску в конце этого года или в начале следующего года. С учетом сказанного, спецификации, которые появились сегодня, должны в основном относиться к будущим индийским и глобальным вариантам Xiaomi.