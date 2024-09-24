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Процессоры Intel Core Ultra 200 поступили в продажу в Канаде по цене от 315 долларов
Правда получить сразу новые процессоры не получится, но можно оформить на них предзаказ.

 Канадский онлайн-ритейлер ShopRBC опубликовал на своих страницах список ещё невыпущеных процессоров линейки Intel Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" для настольных компьютеров. Хотя в наличии у магазина данных процессоров пока нет, все желающие могут сделать предварительный заказ на эти чипы по указанным на странице ценам, а процессоры будут отправлены заказчику, когда появятся в наличии. Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K с 8 производительными и 16 энергоэффективными ядрами стоит 852 канадских доллара (около 628 долларов США). В отличие от флагманских моделей Intel предыдущих поколений, у этой модели нет варианта "KF". Следующим по мощности чипом является Core Ultra 7 265K с 8 производительными и 12 энергоэффективными ядрами по цене 589 канадских долларов (435 долларов США). Его вариант KF, в котором отсутствует встроенная графика, стоит на 22 канадских доллара дешевле (567 канадских долларов или 418 долларов США).

 Средняя по мощности модель Intel Core Ultra 5 245K с 6 производительными и 8 эффективными ядрами оценивается ритейлером в 450 канадских долларов, что составляет по курсу 331 доллар США. Его вариант KF без встроенной графики обойдется на 23 доллара дешевле, по цене 427 долларов (315 долларов США). 

 Напомню, что поколение Core Ultra 200 "Arrow Lake-S" принесет также новый сокет LGA1851, поэтому онлайн-магазины по всему миру вместе с процессорами должны начать предлагать совместимые материнские платы на базе чипсета Intel Z890, который, по слухам, будет единственным доступным вариантом чипсета до 1 квартала 2025 года, когда Intel расширит линейку процессорами без поддержки разгона и более доступными наборами микросхем, такими как B860.

#intel #процессоры #процессоры intel #arrow lake #core ultra 200 #core ultra 9 285k #intel core ultra 200 #core ultra 5 245k #core ultra 7 265k
Источник: techpowerup.com
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