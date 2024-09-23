Предполагается, что это относится только к настольным процессорам, а мобильные чипы всё-таки выйдут на рынок

Появилась информация, что Intel отменила семейство настольных процессоров Arrow Lake-S Refresh и теперь сосредоточится на Nova Lake в качестве преемника линейки Core Ultra 200, которая должна появиться в ближайшие недели. Хотя изначально запуск серии Arrow Lake Refresh был запланирован на 2025 год, теперь ожидается, что Nova Lake дебютирует только в 2026 году.

Ожидается, что Intel выпустит новые настольные процессоры Arrow Lake в октябре вместе с совместимыми материнскими платами на чипсете Z890. Новая линейка настольных процессоров будет состоять как минимум из шести процессоров серии K, разблокированных для разгона и предназначенных для оверклокеров и энтузиастов, включая модели Core Ultra 9 285K/KF, Core Ultra 7 265K/KF и Core Ultra 5 245K/KF.

Согласно дорожной карте Intel, за процессорами Arrow Lake-S должны были последовать через год Arrow Lake-S Refresh. В отличие от предыдущих процесоров Refresh, Arrow Lake-S Refresh, как ожидалось, должны были принести более мощные чипы с большим количеством ядер (до 8 ядер производительности и 32 ядер эффективности). Однако, если последние слухи верны, то Intel может сохранить Arrow Lake-S в течение следующих двух лет, чтобы конкурировать с Ryzen, пока Nova Lake не появится в 2026 году.

В обсуждении с другим участником форума Chiphell о будущих планах Intel инсайдер Panzerlied заявил, что Arrow Lake-S Refresh отменены. Теперь стратегия Intel, по-видимому, сосредоточена на конкуренции с AMD с использованием оригинальной линейки Arrow Lake в течение следующих пары лет.

Panzerlied не предоставил дополнительных подробностей, включая причину, по которой Intel может отменить Arrow Lake Refresh. Однако стоит отметить, что он специально упомянул отмену именно серии S для настольных компьютеров, что предполагает вероятность выхода на рынок вариантов H и HX для ноутбуков. Тем не менее это остается неподтвержденным слухом, поэтому, как всегда, пока относиться к необходимо с определенной доле недоверия.

Что касается линейки Nova Lake, слухи предполагают, что процессоры будут совместимы с сокетом LGA 1851. Это означает, что покупателям процессоров Arrow Lake, возможно, не придется покупать новую материнскую плату. Хотя Intel еще не подтвердила это, сохранение LGA 1851 для Nova Lake вместо введения нового сокета может помочь компании более эффективно конкурировать с AMD и сохранить клиентскую базу.

Более ранние слухи о Nova Lake указывали, что чипы будут оснащены производительными ядрами Panther Cove и эффективными ядрами Arctic Wolf, но более поздние сообщения предполагают, что вместо этого процессоры могут включать производительные ядра Royal Core.