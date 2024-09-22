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Huawei Mate XT Ultimate Design выйдет на мировой рынок в 2025 году
Сегодня стало известно, что первый в мире складной смартфон с тройным дисплеем выйдет на глобальный рынок в первые месяцы 2025 года

 Компания Huawei начала поставки своего инновационного телефона Mate XT Ultimate Design с тройным складным дисплеем в Китае, но те, кто хочет приобрести устройство за пределами Поднебесной могут не расстраиваться, так как ждать глобального запуска осталось недолго.

 Согласно информации ресурса GSMArena и обозревателю Бену Сину, компания планирует глобальный запуск модели Mate XT Ultimate в первом квартале 2025 года.

 Новость появилась после первоначальной неопределенности относительно доступности телефона за пределами Китая. Huawei Mate XT Ultimate может похвастаться тем, что является первым в мире коммерчески доступным телефоном с трехсекционным складным OLED-экраном с диагональю 10,2-дюйма.

 Однако эта передовая технология стоит дорого. Начальная цена смартфона в Китае для варианта с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 256 ГБ составляет 19999 юаней (примерно 2800 долларов США или 2550 евро). Цена, скорее всего, вырастет еще выше на международных рынках, превысив 3000 долларов США или 3000 евро.

 Huawei Mate XT предлагает универсальный дисплей, который адаптируется к различным вариантам использования. В закрытом состоянии он работает как обычный 6,4-дюймовый телефон разрешением FullHD+. Раскладываясь наполовину, он дает доступ к 7,9-дюймовому экрану с разрешением 2K, идеально подходящего для видео или электронной почты.

 Полностью открытый, он становится 10,2-дюймовым планшетом с разрешением 3K, позволяя работать на смартфоне, как на настольном компьютере. Его профиль составляет всего 3,6 мм в открытом состоянии и 12,8 мм в сложенном состоянии, что лишь немного толще, чем у Galaxy Z Fold 6.

 Датчики изображения включают в себя 50-мегапиксельный основной объектив с переменной апертурой, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный и 12-мегапиксельный перископический телеобъективы. За видеовызовы и селфи отвечает 8-мегапиксельная фронтальная камера.

 Несмотря на сложный шарнир, Huawei удалось установить в Mate XT кремний-углеродный аккумулятор емкостью 5600 мАч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт и считается самой тонкой батареей в мире среди подобных устройств.

 Смартфон также может использоваться как складная сенсорная клавиатура. Эта функция превращает Mate XT в функциональный инструмент для пользователей, которым нужен настольный компьютер в любом месте.

#смартфоны #huawei #складные смартфоны #смартфоны huawei #huawei mate xt #huawei mate xt ultimate design
Источник: gizmochina.com
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