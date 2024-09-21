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Раскрыты характеристики складного смартфона Infinix Zero Flip
Новинка будет средним по характеристикам устройством с не самым тонким корпусом в сложенном виде

 Компания Infinix анонсировала запуск своего первого раскладного телефона Zero Flip, но пока не сообщила дату его выпуска. Тем не менее утечки время от времени раскрывают подробности об этом устройстве. В самой надежной утечке на данный момент инсайдер Парас Гуглани раскрыл основные характеристики телефона.

 Согласно утечке, телефон будет оснащен внешним 3,6-дюймовым AMOLED экраном с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1056 x 1066 пикселей. После раскрытия смартфона пользователи получат доступ к 6,9-дюймовой AMOLED-панели с разрешением 1080 x 2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой технологии LTPO.

 В разложенном виде Zero Flip является довольно тонким устройством с толщиной 7,64 мм. Однако в сложенном состоянии он будет иметь толщину в 16,04 мм, что примерно на 4 мм больше, чем у Samsung Z Fold 6.

 Однако дополнительная толщина имеет и свои преимущества, позволяя разместить более крупную батарею. Сообщается, что Infinix Zero Flip будет оснащен аккумуляторной батареей емкостью 4720 мАч.

 Работать первый складной смартфон Infinix будет на базе однокристальной системы Dimensity 8020 от MediaTek, компанию которому составят 8 ГБ оперативной памяти и накопитель объемом 512 ГБ. Что касается программного обеспечения, то телефон будет работать на собственной оболочке XOS 14.5 на базе ОС Android 14.

 Что касается датчиков изображения, то телефон будет оснащен основным 50-мегапиксельным объективом и 50-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом. Также на основном дисплее расположена 50-мегапиксельная селфи-камера. 

 В качестве цветов компания Infinix выбрала для Zero Flip варианты Rock Black и Blossom Glow, больше похожий на розовый.

 Новинка будет поддерживать сотовые сети поколения 5G, а также предложит варианты подключения по беспроводным интерфейсам Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC и через разъем USB-C.

 Хотя новая утечка не подтверждает это, но предыдущие предполагают, что смартфон Zero Flip 5G также будет иметь стереодинамики, два качественных микрофона и поддержку технологий DTS, Hi-Res Audio и сертификацию TUV. Сканер отпечатка пальцев устройства будет расположен в боковой кнопке питания.

#infinix #складные смартфоны #infinix zero flip
Источник: gizmochina.com
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