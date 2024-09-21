Грядущий 12-ядерный мобильный процессор AMD Ryzen AI Max 390 был протестирован в нагрузках ИИ, показав немного лучшие показатели, чем Ryzen AI 9 HX 370.

Недавняя утечка предположила, что грядущая линейка процессоров для ноутбуков Strix Halo от AMD будет включать три процессора на старте продаж: Ryzen AI Max+ 395 с шестнадцатью ядрами, Ryzen AI Max 390 с двенадцатью ядрами и Ryzen AI Max 385 с восемью ядрами. Средняя модель Ryzen AI Max 390 (AMD Eng Sample: 100-000001421-50_Y) появилась в новом бенчмарке Geekbench для искусственного интеллекта (OpenVINO CPU).

Хотя процессор и не указан под своим конкретным названием, можно сделать вывод, что это именно Ryzen AI Max 390, поскольку рассматриваемый процессор имеет 12 ядер. Он набрал 4733, 4944 и 13944 баллов в тестах одинарной точности, половинной точности и квантованном тесте соответственно. Это представляет собой незначительное улучшение по сравнению с моделью Ryzen AI 9 HX 370, который набрал 4695, 4715 и 12669 баллов в тех же тестах.

К сожалению, в списке мало что говорится о ключевых характеристиках Ryzen AI Max 390, например, таких как тактовая частота. Тестовой системой является ноутбук модели HP ZBook Ultra с 64 ГБ оперативной памяти, который скоро будет анонсирован, что фактически подтверждает, предназначение чипов Strix Halo для мощных мобильных компьютеров уровня рабочих станций. Ранее на этой платформе также тестировался 8-ядерный чип Ryzen AI Max 385.