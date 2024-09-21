Новинка предложит покупателям флагманский функционал, мощную систему питания и соответствующую за всё это цену

MSI MEG Z890 Unify-X, оснащенная сокетом LGA-1851, является платой следующего поколения от MSI, разработанной для того, чтобы довести до предела возможности грядущей серии настольных процессоров Intel. Плата оснащена двумя слотами DDR5 DIMM, схемой питания 20+1+1+1 фаз и многочисленными разъемами, которая будет официально выпущена уже в следующем месяце.

На данный момент MSI не выпустила плату UNIFY-X для платформ AMD 600-й серии или Intel 700-й серии, но было представлено несколько вариантов на основе чипсетов X570, Z590 и Z690. Похоже, что компания MSI отходит от своего культового полностью черного дизайна в пользу черно-серебристой расцветки с большими полосами в форме буквы X по обеим сторонам платы.

К сожалению, в спецификации, опубликованной Chamber, отсутствуют подробности о поддержке памяти. Однако, по слухам, серия Z890 будет поддерживать технологию DDR5 CUDIMM, что позволит достичь скорости памяти до 10000 МТ/с. Если какая-либо плата MSI и сможет достичь этого значения, то её, скорее всего, станет именно UNIFY-X.

Материнская плата будет включать два слота PCIe 5.0 x16, слот PCIe 4.0 x16 и слот PCIe 4.0 x1. Она также будет поддерживать в общей сложности шесть твердотельных накопителей M.2, два из которых будут использовать спецификации Gen5, а остальные четыре получат интерфейс Gen4. Покупатели модели MSI Z890 UNIFY также получат значительные преимущества в беспроводном подключении благодаря поддержке Wi-Fi 7 и порта Ethernet 5G.

Стоит отметить, что MEG UNIFY с чипсетом Z890 будет оснащена новыми дополнительными 8-контактными разъемами питания MSI для мощных видеокарт, расположенными в нижней части платы.

Ожидается, что MSI вскоре официально объявит о новой плате, возможно, это произойдет в то же время, когда компания Intel представит серию настольных процессоров Core Ultra 200K, дебют которых назначен на 10 октября. Продажи этих плат, скорее всего, начнутся не раньше 24 октября. Желающим приобрести данную модель заранее стоит побеспокоиться о наличие внушительной суммы денег на своем счете, так как подобные платы всегда стоят дорого.