Несмотря на высокие оценки, грядущая новинка в тесте Geekbench всё-таки отстает от чипсета Snapdragon 8 Gen 4

После обычной версии Oppo Find X8 новое устройство компании, вероятно Find X8 Pro Satellite Edition, появилось в базе данных Geekbench с грядущим флагманским чипсетом Dimensity 9400 от Mediatek.

Устройство под номером модели PKC110, которое в сообщениях было связано с Find X8 Pro Satellite Edition. Смартфон набрал 3010 баллов в одноядерных тестах и 8686 баллов в многоядерных тестах. Это самый высокий результат одноядерного теста, который можно было видеть для чипсета Dimensity 9400 на данный момент, но он все еще не дотягивает до производительности Snapdragon 8 Gen 4 в составе грядущего OnePlus 13, набравшего 3236 баллов в одноядерном тесте и 10049 баллов в многоядерном тесте согласно базе данных Geekbench, появившихся в начале этого месяца.

Производитель, возможно, все еще оптимизирует чипсет для повышения его производительности, поэтому вполне возможно увидеть лучшие результаты после официального запуска устройства.

Согласно сообщениям, чип Dimensity 9400 включает одно ядро Cortex-X925, работающее на частоте 3,63 ГГц, три ядра Cortex-X4, работающих на частоте 2,8 ГГц, и четыре ядра Cortex-A7, работающих на частоте 2,1 ГГц. Для графики чипсет оснащен графическим процессором Mali-G925-Immortalis MC12.

Oppo Find X8 Pro Satellite Edition будет построен на основе Find X8 Pro с добавлением возможности спутниковой связи. Сообщается, что Find X8 Pro будет иметь слегка изогнутый дисплей с разрешением 1,5K.

На задней панели устройства будет круглый модуль из четырех камер, который может включать пару перископических телеобъективов, а также основной и сверхширокоугольный объектив.

За автономность смартфона может отвечать аккумуляторная батарея емкостью 5800 мАч с поддержкой беспроводной зарядки мощностью 50 Вт и проводной зарядки мощностью 80 Вт. Другие примечательные особенности смартфона могут включать защиту от пыли и воды по стандарту IP69 и отдельную кнопку управления камерой. Телефон, скорее всего, будет работать на оболочке ColorOS 15 на базе ОС Android 15.