Samsung PM9E1 Gen 5 M.2 получит скорость чтения 14,5 ГБ/с и скорость записи в 13 ГБ/с.

Samsung сообщила, что ее твердотельный накопитель PM9E1 NVMe Gen 5 поступил в массовое производство после анонса в конце прошлого месяца. Новость появилась в уже удаленном сообщении в блоге, которое было перепечатано на TechPowerUp. Твердотельный накопитель Samsung PM9E1 является преемником NVMe Gen 4 Samsung PM9A1, выпущенного в апреле 2021 года, и более чем вдвое увеличивает как скорость чтения, так и скорость записи. Кроме того, рейтинг долговечности (TBW) теперь удвоился до 2400 TBW по сравнению с 1200 TBW у модели PM9A1, что должно сделать его довольно надежным накопителем.

Последнее поколение NVMe Gen 4 Samsung PM9A1 было ограничено скоростью чтения 7 ГБ/с и записи 5,2 ГБ/с. Теперь видно, что новый NVMe Gen 5 Samsung PM9E1 достигает колоссальных 14,5 ГБ/с в режиме чтения и 13 ГБ/с в режиме записи, что не только превосходит предшественников NVMe Gen 4, но и сохраняет скорость записи на гораздо более близком уровне с чтением, чем Samsung удалось в прошлой модели.

Накопитель PM9E1 выпускается в четырех вариантах емкости: 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ. Компания заявляет, что модель на 4 ТБ предназначена для пользователей ПК, которым нужно много места для данных, созданных с помощью ИИ, а также для игр, видео высокого разрешения и других интенсивных задач и больших файлов.

По словам Samsung, энергоэффективность PM9E1 также улучшилась более чем на 50% по сравнению с прошлым поколением, что должно помочь продлить срок службы батареи мобильных устройств, в том числе при запуске задач ИИ. Несколько функций безопасности, включая аутентификацию устройства и подтверждение взлома прошивки, также были добавлены в диск через обновленный протокол безопасности и модель данных SPDM 1.2.

Пока неясно, почему Samsung удалила пресс-релиз, но, похоже, новый диск всё-таки скоро появится в продаже, и конкретная информация о нем будет раскрыта в ближайшем будущем. Пока нет ни цен, ни точной даты выхода PM9E1 NVMe Gen 5.