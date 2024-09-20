Также будет доступна PlayStation 5 Digital Edition 30th Anniversary по случаю 30-летнего юбилея консоли PlayStation

PlayStation приближается к 30-летию первой консоли PlayStation, и Хидеаки Нишино в блоге PlayStation объявил, что выйдет коллекция PlayStation 30th Anniversary Collection. Коллекция будет продаваться в крайне ограниченном количестве, поскольку консоли будут поставляться не только с ограниченным тиражом, но и с кабелем в стиле оригинального контроллера PlayStation, наклейкой и скрепкой.

Не только PlayStation 5 Pro получит этот комплект, но и PlayStation 5 Digital Edition также будет иметь ограниченную версию консоли, а также контроллеры DualSense.

Удивительно, но PlayStation Portal Remote Player также получит ограниченный тираж в коллекции 30th Anniversary Collection. Поскольку PlayStation 5 Pro была анонсирована недавно вместе с немалой ценой, можно предположить, что консоль ограниченного выпуска будет стоить ещё более кругленькую сумму. На данный момент не объявлено, сколько именно будет стоить каждый из предметов, но можно ожидать, что полная коллекция PlayStation 30th Anniversary будет стоить не менее 850 долларов.

Всего будет доступно для покупки 12 300 единиц консоли PlayStation 5 Pro, которые будут иметь выгравированные на устройстве номера ограниченного выпуска, включающие месяц и дату первого запуска консоли PlayStation.

Для тех, кто хочет заполучить этот комплект, он будет доступен для предварительного заказа 26 сентября на веб-сайте PlayStation. Для регионов, где прямой веб-сайт недоступен, предварительные заказы начнут принимать 26 сентября у участвующих в акции розничных магазинах. Комплект PlayStation 5 Digital Edition будет доступен для предварительного заказа у участвующих розничных продавцов с 10 октября, а беспроводной контроллер DualSense Wireless Controller будет доступен для предварительного заказа у участвующих розничных продавцов с 26 сентября.





Также можно купить Portal Remote Player и беспроводной контроллер DualSense Edge Wireless Controller по отдельности, а не покупать весь комплект. Согласно сообщению в блоге, Sony подготовила много интересного для годовщины консоли, например, бесплатные выходные для онлайн-игр, турниры PS5 Esports и некоторые из самых знаковых саундтреков игр PlayStation, доступных для потоковой передачи.

Sony создала специальную страницу для 30th Anniversary, чтобы все заинтересованные могли узнать, что ждет Sony.