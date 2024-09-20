Речь идет о трех процессорах, два из которых относятся к линейке H, а один к U

Intel поменяла схему именования своих чипов с процессоров Meteor Lake. Хотя компания выпустила несколько чипов Raptor Lake с новыми наименованиями, только несколько из них относятся к серии Raptor Lake-U. Похоже, что Intel продолжает данный подход для некоторых других процессоров, не относящихся к Meteor Lake и Arrow Lake.

В сети было замечено несколько моделей с системой наименования Core 200U/H. Благодаря пользователю @Olrak29_ были раскрыты не только названия трёх новых процессоров и спецификации, но и их теоретическая производительность.

Intel Core 5 220H: 12 ядер/16 потоков;

Intel Core 7 250H: 14 ядер/20 потоков;

Intel Core 7 250U: 10 ядер/12 потоков.

Процессоры Intel Core 5 220H и Core 7 250H входят в состав ноутбука MSI, который выглядит как бюджетное или среднебюджетное предложение с 16 и 32 ГБ ОЗУ, дисплеем FHD и накопителем на 500 ГБ или 1 ТБ. Если сравнить конфигурацию ядер/потоков всех этих процессоров, то можно увидеть, что ни один из них не похож на процессоры Meteor Lake, поскольку процессоры Core Ultra 100H предлагают ядра с низким энергопотреблением.

В названиях моделей не только отсутствует слово «Ultra», но и ядра LP, что меняет конфигурацию ядер/потоков. Например, Core Ultra 5 125H/135H также имеет 14 ядер, как и Core 7 250H, но первый предлагает 18 потоков в конфигурации 4P+8E+2LP ядер, в то время как последний, скорее всего, имеет конфигурацию 6P+8E со включенной гиперпоточностью.

Intel Core 5 220H, с другой стороны, должен иметь конфигурацию 4P+8E, что обеспечивает 16 вместо 18 потоков, как у Core Ultra 5 125H/135H, который может похвастаться конфигурацией ядер 14P+8E+2LP. Это то, что наблюдается на чипах Raptor Lake, у которых нет LP ядер. Поскольку линейка Arrow Lake не поддерживает гиперпоточность, единственным вариантом является линейка Raptor Lake.

Подобно Raptor Lake-U, Core 5 220H и Core 7 250H должны принадлежать к серии Raptor Lake-H, в то время как Core 7 250U будет частью линейки Raptor Lake-U. Переход с наименования Intel Core i3/i5/i7/i на Core Ultra 3/5/7 был не таким уж сложным, поскольку все семейство изменилось, но предстоящая серия Raptor Lake-H может сбить с толку пользователей.

Кроме того, чип Core Ultra 7 255H Intel Arrow Lake-H также был замечен с конфигурацией 6+8+2, что соответствует 16 ядрам и 16 потокам. Этот процессор работал на базовой частоте 3,7 ГГц и станет частью платформы Core Ultra 200.

Официальной информации о доступности процессоров Raptor Lake-H пока нет, но ожидается, что Intel представит линейку на выставке CES 2025, что является более поздним сроком, чем у AMD, готовящей обновленную линейку процессоров Ryzen 200, которая, по слухам, выйдет в конце текущего года.